Mateo Chávez lidera a los laterales con más aportaciones de gol en Europa

El mexicano suma dos goles y tres asistencias en la Eredivisie

Mateo Chávez continúa levantando la mano en el futbol europeo, ya que el lateral mexicano atraviesa un buen momento con el AZ Alkmaar y sus números ofensivos lo colocan entre los defensores más productivos de las principales ligas del continente, luego de alcanzar cinco contribuciones de gol en la temporada.

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El canterano de Chivas volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria de su equipo por 4-3 frente al Groningen, en la Jornada 12 de la Eredivisie. Chávez anotó el tanto que significó el empate momentáneo a tres goles.

La acción llegó al minuto 76, cuando el mexicano participó en la construcción de la jugada, atacó el carril interior y terminó la acción con un remate de pierna izquierda para vencer al guardameta rival.

Mateo Chávez en Europa League disputando un balón| AP

Un lateral con números ofensivos

Con esta anotación, Chávez llegó a dos goles y tres asistencias en la Eredivisie, para un total de cinco participaciones directas durante el campeonato neerlandés. Su registro lo coloca como uno de los laterales con mayor aporte ofensivo en Europa durante la presente campaña.

Además, el mexicano acumula actividad en tres competiciones con el conjunto neerlandés. En la liga suma 12 partidos y 905 minutos; en la Europa League registra dos encuentros y 105 minutos, mientras que también tuvo participación en la Supercopa.