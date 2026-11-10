El exfutbolista mexicano es investigado por una operación de mercancía falsificada valuada en 5.4 millones de dólares si las piezas fueran originales; podría enfrentar hasta 10 años de prisión

Este martes 10 de noviembre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Pedro Hernández Calderón, exportero del futbol mexicano, fue acusado de participar en un esquema de tráfico internacional de relojes de lujo falsificados. El exjugador de 45 años permanece detenido mientras enfrenta un proceso judicial que podría llevarlo a pasar hasta 10 años en una prisión federal.

La noticia llamó la atención por el pasado deportivo del acusado, quien defendió las porterías de Atlas de Guadalajara, Santos Laguna y Necaxa, además de tener participación en otros equipos como Irapuato. Su identidad como exfutbolista profesional fue confirmada durante su comparecencia inicial ante un tribunal estadounidense, donde se dieron a conocer los señalamientos relacionados con la distribución de mercancía ilegal.

¿Cómo se involucró el exportero del Atlas en el presunto tráfico de relojes falsos?

Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, Hernández Calderón presuntamente estaba al frente de una empresa de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo, Texas, para posteriormente distribuirlos entre compradores en México. Las investigaciones identificaron operaciones realizadas entre junio de 2025 y octubre de 2026, periodo durante el cual se detectaron numerosos paquetes enviados a diferentes direcciones de la ciudad fronteriza.

El exportero del Atlas y Necaxa podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable./ RS

El caso comenzó a tomar forma el 5 de octubre de 2026, después de que las autoridades localizaran cuatro relojes de lujo falsificados en Anchorage, Alaska. Los artículos tenían como destino una bodega en Laredo, lo que permitió establecer comunicación entre los agentes de ambos estados para seguir el recorrido de la mercancía e identificar a las personas presuntamente involucradas.

Durante las indagatorias, las autoridades recuperaron registros de envío, fotografías y comunicaciones que habrían permitido documentar el funcionamiento del negocio. También solicitaron la revisión de las piezas a representantes de fabricantes de relojes de lujo, quienes confirmaron que se trataba de imitaciones. El valor comercial estimado de los productos investigados asciende a 5.4 millones de dólares si hubieran sido auténticos, aunque esa cantidad no corresponde necesariamente a ganancias obtenidas por la operación.

Pedro Hernández Calderón podría enfrentar 10 años de cárcel en Estados Unidos

La acusación federal contempla una posible condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares, siempre que el exguardameta sea declarado culpable. Por el momento, el proceso continúa abierto y las autoridades estadounidenses deberán presentar ante el tribunal las pruebas que sustenten los cargos relacionados con el presunto tráfico de mercancía falsificada.

En el operativo participaron diferentes corporaciones federales que colaboraron para identificar los movimientos de los productos. "La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevó a cabo la investigación con la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio Postal de los Estados Unidos. El fiscal federal adjunto Thomas Sekula está a cargo del caso", señala la información difundida por las autoridades.