La federación estadounidense decidió no enviar a su selección juvenil a causa de los conflictos armados en Medio Oriente

La Selección de Estados Unidos no participará en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. De acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic, U.S. Soccer tomó la determinación de retirar a su representativo juvenil de la Copa del Mundo a pocos días del arranque del torneo debido a serias preocupaciones de seguridad vinculadas a los conflictos armados en Medio Oriente. Los futbolistas dirigidos por el estratega Alex Aldaz fueron notificados de la decisión este mismo miércoles, cancelando la concentración de preparación que tenían programada en Atlanta.

La baja del conjunto norteamericano sacude la logística de la FIFA, pues el debut de Estados Unidos estaba programado para el sábado 21 de noviembre frente a Montenegro dentro del Grupo E, sector que compartían también con las selecciones de Chile y Argelia. La escuadra estadounidense llegaba a la justa con figuras prospecto de la MLS como Malik Jakupovic, Robert Turdean y Vinny Garcia, buscando superar el cuarto lugar histórico conseguido en la edición de 1999 en el futbol internacional.

Selección Sub 17 Estados Unidos l X: @Squadra213

¿Cuándo empieza el Mundial Sub-17 2026 en Qatar y cuántos equipos juegan?

La justa mundialista juvenil mantendrá su calendario previsto en territorio catarí, marcando la segunda edición bajo el nuevo formato extendido de la FIFA: