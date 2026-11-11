El técnico español, que salió recientemente del Manchester City, es el deseo del combinado norteamericano

Con la inminente salida de Mauricio Pochettino de la Selección de Estados Unidos, debido al interés del Manchester United, el combinado comienza a buscar alternativas y la principal es una que provocará un fuerte golpe sobrmanchestere la mesa, pues se trata de Pep Guardiola.

¿Estados Unidos quiere a Pep Guardiola?

De acuerdo con información de The Athletic, Estados Unidos puso como principal objetivo al técnico español, quien recientemente salió del Manchester City, después de casi una década en la que ganó múltiples títulos.

La Selección de Estados Unidos pone la confianza en convencerlo para tomar el puesto, especialmente por el agrado de Guardiola por el país, ya que vivió un tiempo en Nueva York tras su salida de Barcelona en 2012.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Dónde está Guardiola actualmente?

Recientemente, Guardiola tuvo la oportunidad de firmar con la Selección de Italia, sin embargo rechazó la oferta y las razones reportadas fueron que su deseo es tener un año sabático, después del tiempo entregado al Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Por ahora, todo indica que Pochettino se dirigirá al banquillo del Manchester United, equipo que se encuentro en medio de una crisis deportiva bajo las órdenes de Michael Carrick. Actualmente, los Red Devils se ubican en puesto 18 con ocho unidades.

Pep Guardiola celebra con Manchester City | AP