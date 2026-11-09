Los Red Devils ocupan el puesto 18 de la Premier League y atraviesan su peor arranque en cuatro décadas

El Manchester United atraviesa y a cada partido parecer agravar una de las peores crisis de su historia reciente. Después de disputarse las primeras 10 jornadas de la Premier League, los Red Devils cayeron a la zona de descenso por primera vez en 40 años a estas alturas de una temporada, una situación que no se presentaba desde noviembre de 1986, justo antes de la llegada del histórico Sir Alex Ferguson al banquillo de Old Trafford.

El conjunto dirigido por Michael Carrick ocupa la decimoctava posición de la clasificación con apenas ocho puntos, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Su caída a los últimos tres lugares se consumó después de la victoria del Nottingham Forest por 3-1 ante Manchester City y el dramático empate 4-4 frente al Aston Villa, resultado que no fue suficiente para sacar al equipo de los puestos de descenso.

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Manchester United revive la crisis de 1986 que provocó la llegada de Sir Alex Ferguson

Para encontrar una situación similar en la historia del Manchester United hay que remontarse cuatro décadas, cuando los Red Devils también atravesaban una profunda crisis deportiva. En noviembre de 1986, los malos resultados provocaron la destitución de Ron Atkinson, una decisión que terminaría cambiando la historia del club con la contratación de Sir Alex Ferguson, quien posteriormente se convertiría en el entrenador más exitoso de la institución.

La comparación resulta especialmente llamativa porque el United cayó nuevamente a puestos de descenso justo cuando se cumplieron 40 años de la llegada del legendario estratega escocés. Durante su etapa al frente del equipo, Ferguson conquistó 13 títulos de Premier League y dos Champions League, construyendo una era de dominio que contrasta con la actualidad de un club que hoy lucha por escapar de los últimos lugares de la clasificación.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United | AP

Ahora, la presión recae sobre Michael Carrick, quien no ha logrado encontrar regularidad en el campeonato inglés. Los Red Devils solamente han conseguido una victoria en sus primeros 10 compromisos y no ganan en Premier League desde agosto. Además, el parón internacional de noviembre impedirá que el equipo pueda salir de la zona de descenso durante los próximos días, aumentando los cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador.

Manchester United rescata milagroso empate ante Aston Villa, pero sigue en zona de descenso

La crisis deportiva quedó reflejada en el espectacular empate 4-4 frente al Aston Villa en Old Trafford. El conjunto visitante tomó una ventaja de dos goles en apenas cuatro minutos gracias a las anotaciones de Alysson y Nicolas Jackson, aunque los locales reaccionaron antes del descanso con tantos de Bruno Fernandes, de penalti, y Youri Tielemans. Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery volvieron a tomar el control del marcador en el segundo tiempo mediante John McGinn y Leon Goretzka, quienes colocaron el 4-2.

Cuando parecía que el Manchester United sufriría una nueva derrota, Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu aparecieron en tiempo de compensación para rescatar un empate agónico. El delantero neerlandés recortó distancias al minuto 90+2, mientras que el futbolista danés marcó el 4-4 definitivo al 90+6, desatando la euforia de los aficionados que permanecieron en las gradas de Old Trafford.

Michael Carrick aplaude el 4-4 del Manchester United ante Aston Villa en Premier League | AP