El mexicano estuvo a un lado de algunas de las leyendas del Manchester United

Sir Alex Ferguson es catalogado como uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol internacional, por lo que su aniversario número 40 como estratega profesional no ha pasado desapercibido, juntando a algunos de sus mejores jugadores a lo largo de su trayectoria dentro del Manchester United.

Jugadores como Robin Van Persie o Nemanja Vidic resaltaron en la fotografía compartida en redes sociales; sin embargo, tanto Chicharito Hernández como Michael Carrick, actual entrenador de los Red Devils, fueron dos de los presentes que más llamaron la atención por parte de los fans.

El mexicano favorito de Sir Alex

Tras haber sido campeones juntos en la última Premier League del Manchester United hasta el momento, Alex Ferguson y Javier Hernández se han vuelto a encontrar, esta vez en una cena de festejo para el entrenador escocés, quien reunió a algunos de sus mejores jugadores en la historia en un mismo lugar.

Edwin Van der Sar, Nemanja Vidic, el espectacular delantero y el entrenador actual Michael Carrick, estuvieron presentes en esta mesa de estrellas, en donde su antiguo DT se mostró muy feliz; otro de los invitados era James Nesbitt, un actor británico que compartió la imagen en sus redes sociales.

La mayoría de los fans comenzaron a hacer comentarios buenos al respecto de esto, pues los fans del United han visto reunidos a muchos jugadores que estuvieron en una de las épocas más grandes en la historia de los Red Devils.

40 años de Sir Alex Ferguson

El 8 de noviembre de 1986, Sir Alex Ferguson debutó como entrenador del Manchester United con una derrota de 2-0 ante Oxford United, sin imaginar que aquel resultado marcaría el comienzo de una de las etapas más exitosas del futbol mundial. Durante más de 26 años, el estratega escocés transformó a los Red Devils en una potencia europea, conquistando 38 títulos, entre ellos 13 campeonatos de Premier League y dos Champions League, antes de retirarse en 2013.

Cuatro décadas después, el Manchester United atraviesa una situación que recuerda los complicados inicios de Ferguson. El conjunto inglés ocupa la posición 17 de la Premier League con apenas siete puntos en nueve jornadas, su peor arranque en la historia de la competición. La última vez que los Red Devils tuvieron un comienzo tan complicado fue precisamente en la temporada 1986-87, cuando sumaron cinco unidades y la directiva decidió despedir a Ron Atkinson para contratar al legendario entrenador escocés.

Sir Alex Ferguson | AP