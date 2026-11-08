El delantero mexicano fue contundente en sus palabras durante su visita a Old Trafford

Javier "Chicharito" Hernández sigue esperando su gran debut con el Atlético Dallas de la USL Championship de Estados Unidos; sin embargo, antes de que eso suceda ha resaltado su postura sobre la posibilidad de convertirse en DT en el futuro.

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En su más reciente visita al Manchester United el delantero habló para los micrófonos de TNT Sports y mencionó ese tema con un contundente "no lo voy hacer" cuando fue preguntado sobre cómo veía el presente de Michael Carrick con el equipo inglés.

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¿Qué dijo Chicharito Hernández?

"Yo no lo sé, yo no soy entrenador, no lo voy hacer, creo que nunca, entonces es muy difícil juzgar sobre eso", destacó en primera instancia tras dentro de la cancha de Old Trafford.

Hernández continúo: "Pero lo que te puedo decir de Michael Carrick, también ayer tuve la oportunidad de verlo en la cena que celebramos los 40 años de cuando decidieron darle la oportunidad a Sir Alex Ferguson como entrenador del Manchester United, lo vi con la misma personalidad de siempre, fue un compañero y fue una persona a la cual se le veía muchísima calma, lo bueno de Michael es que tiene un gran temple y sabe manejar toda la presión".

Chicharito y Michael Carrick | Captura de pantalla

Cena histórica con Sir Alex Ferguson

Cabe mencionar, que Chicharito Hernández asistió a la celebración de Sir Alex Ferguson donde también se contó con la presencia de exJugadores como Robin Van Persie o Nemanja Vidic.

Dicho momento fue resaltada a través de una fotografía compartida en redes sociales; sin embargo, tanto Chicharito Hernández como Michael Carrick, actual entrenador, fueron dos de los presentes que más llamaron la atención por parte de los fans.

El mítico entrenador y Javier Hernández se han vuelto a encontrar, esta vez en una cena de festejo para el entrenador escocés, quien reunió a algunos de sus mejores jugadores en la historia en un mismo lugar.

Y es que, el 8 de noviembre de 1986, Sir Alex Ferguson debutó como entrenador del Manchester United con una derrota de 2-0 ante Oxford United y durante más de 26 años, el estratega escocés transformó al equipo en una potencia europea, conquistando 38 títulos, entre ellos 13 campeonatos de Premier League y dos Champions League, antes de retirarse en 2013.