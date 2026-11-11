¡Cerca de Old Trafford! Mauricio Pochettino se perfila como el nuevo DT del Manchester United para rescatarlo de la crisis

La directiva de los Red Devils negocia los términos personales con el estratega argentino para tomar el relevo de Michael Carrick en la Premier League

Mauricio Pochettino está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico del Manchester United, luego de que la directiva de los Red Devils abriera conversaciones formales de negociación que avanzaron de manera bastante favorable, con la intención de cerrar un acuerdo que rondaría los 10 millones de dólares para la rescisión de su contrato.

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De acuerdo con información divulgada por el periodista especializado Fabrizio Romano, la cúpula del conjunto inglés pasó las últimas horas trabajando en los términos personales con los representantes del estratega argentino, sin que se prevean grandes obstáculos para alcanzar un pacto definitivo.

El club aún debe entablar contacto formal con la Federación de Futbol de Estados Unidos para destrabar la cláusula de salida de aproximadamente 10 millones de dólares (7.4 millones de libras) que posee en su contrato con el USMNT, selección con la que renovó hasta la Copa del Mundo 2030 y con la que tiene en puerta los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Haití.

Mauricio Pochettino charla con Diego Luna | AP

¿Por qué el Manchester United busca entrenador y cuál es su situación en la Premier League?

La búsqueda de un nuevo estratega responde directamente a la profunda crisis deportiva que atraviesa la institución bajo el mando de Michael Carrick, motivo por el cual la directiva analiza su destitución inmediata.

Los Red Devils firman su peor inicio de temporada desde la creación del formato Premier League, sumando apenas una victoria en sus primeros 10 partidos disputados.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United | AP

La cosecha de puntos ubica al Manchester United en el lugar 18 de la tabla general, situándose a solo una unidad del último lugar de la clasificación. La decisión final recae en el copropietario Sir Jim Ratcliffe, quien sostiene cumbres de emergencia en Mónaco con el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox para concretar el relevo en el banquillo.