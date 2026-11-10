Los Red Devils analizan destituir a Michael Carrick tras un inicio de temporada que los tiene en zona de descenso luego de 40 años

El futuro de Mauricio Pochettino podría dar un giro inesperado en los próximos días. El actual entrenador de la Selección de Estados Unidos se ha convertido en el principal candidato para asumir la dirección técnica del Manchester United, equipo que atraviesa una crisis de resultados en la Premier League y que analiza la destitución de Michael Carrick.

Los Red Devils registran su peor arranque de temporada desde la creación de la Premier League, con apenas una victoria en sus primeros 10 compromisos y ubicados en puestos de descenso, a un punto del último lugar de la clasificación. Esta situación ha encendido las alarmas en Old Trafford, donde la directiva considera realizar un cambio en el banquillo para intentar revertir el complicado panorama deportivo.

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¿La opción ideal?

La continuidad de Michael Carrick está siendo evaluada por los principales dirigentes del Manchester United, entre ellos Joel Glazer, Jim Ratcliffe, Omar Berrada y Jason Wilcox. Aunque todavía no existe una decisión oficial, las conversaciones avanzan ante la preocupación por el rendimiento del equipo, que no ha conseguido encontrar regularidad durante las primeras jornadas del campeonato inglés.

Carrick asumió inicialmente como entrenador interino en enero y consiguió llevar al conjunto de Old Trafford a la clasificación para la Champions League, situación que le permitió obtener un contrato de dos años durante el verano. Sin embargo, los resultados de la nueva temporada han sido considerablemente distintos y la directiva comienza a cuestionar su capacidad para mantener al equipo lejos de los últimos puestos.

Michael Carrick en una derrota del Manchester United | AP

Incluso después de recibir el respaldo de los altos mandos del club durante octubre, el exmediocampista únicamente consiguió una victoria en sus siguientes cuatro encuentros. El panorama podría definirse durante la pausa internacional, antes del compromiso contra Liverpool, programado para el próximo 22 de noviembre en Anfield, encuentro que representa una nueva prueba para los Red Devils.

¿Mauricio Pochettino dejará a Estados Unidos para dirigir al Manchester United?

Mauricio Pochettino aparece como la principal alternativa para ocupar el banquillo del Manchester United gracias a su experiencia en el futbol inglés, donde anteriormente dirigió al Tottenham y Chelsea, además de su paso por el Paris Saint-Germain. El argentino ya ha sido entrevistado en tres ocasiones para asumir el cargo en Old Trafford y su perfil vuelve a ganar fuerza ante la necesidad de encontrar un entrenador con experiencia en la Premier League.

No obstante, su posible llegada representaría una salida anticipada de la Selección de Estados Unidos, con la que renovó su contrato hasta 2030 durante agosto, después de alcanzar los Octavos de Final del Mundial 2026. Según los reportes, el acuerdo del estratega de 54 años contempla una cláusula de rescisión que facilitaría una eventual negociación con el conjunto inglés, aunque hasta el momento no existe confirmación de un acuerdo entre las partes.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | AP