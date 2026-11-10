El campeonato mexicano no solo perderá jugadores nacionales durante el parón por partidos de selecciones

Los seguidores de la Liga MX se han enfocado en los jugadores de los equipos del mismo circuito nacional que saldrán a jugar con el Tri; sin embargo, poco se ha enfocado la atención en los extranjeros que también saldrán para tener actividad con sus respectivos países, como es el caso del belga Hugo Cuypers de Rayados que ha sido llamado por primera vez con su selección nacional.

Algunos otros nombres son ya de los recurrentes que aparecen en los listados de los equipos internacionales, tales como Camilo Vargas, portero del Atlas, Adalberto Carrasquilla de los Pumas o Federico Viñas que acude al llamado charrúa siendo ahora parte de los Diablos Rojos del Toluca.

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¿Cuáles son los jugadores extranjeros que acuden a convocatoria nacional?

Como ya se ha comentado, en total son 15 los jugadores que no continuarán en sus entrenamientos con club para acudir al llamado internacional de sus selecciones, comenzando por el caso Bélgica, una selección europea que ha llamado a Hugo Cuypers para completar la lista al ataque para enfrentarse a Turquía e Italia en la UEFA Nations League.

El León es un equipo que aporta más jugadores que algunos otros clubes, pues ha sido llamado Rodrigo Echeverría con Chile, Daniel Arcila con Colombia e Ismael Díaz con Panamá. Pumas dejará ir a tres de sus jugadores también, pues Adalberto Carrasquilla reportará con los panameños de igual forma, Robert Morales lo hará con Paraguay y, Pedro Vite viajará con Ecuador, uno de los rivales mundialistas de la Selección Mexicana en 2026.

Adalberto Carrasquilla con Panamá l IMAGO7

Don Camilo también acude al llamado

Los colombianos de Liga MX son completados por es infaltable Camilo Vargas, portero de los Rojinegros del Atlas, además de Óscar Perea, uno de los refuerzos del América en el presente Apertura 2026. En cuanto a Costa Rica, solamente Juan Pablo Vargas de Puebla aportará un nombre a su lista.

Tendremos también a un par de jugadores uruguayos que saldrán a competir en terreno internacional con Rodrigo 'Búfalo' Aguirre de Tigres y Federico Viñas de Toluca, casualmente, ambos exjugadores de las Águilas del América. Además de Vite, con Ecuador también acudirá Jackson Porozo de los Xolos de Tijuana; el décimo quinto jugador será Luifer Hernández para Venezuela.