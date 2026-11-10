Por primera vez desde 2009, Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no estarán en Fecha FIFA

Con la nueva ventana de encuentros de selecciones inicia una nueva historias sin los más grandes jugadores de la reciente época

La nueva ventana de Fecha FIFA que se disputa del 9 al 17 de noviembre tendrá por primera vez desde 2010 la ausencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar tras sus retiros de sus respectivas selecciones.

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¿Cuál fue la última vez que se ausentaron?

La última vez que los tres se ausentaron fue en 2009 cuando el atacante argentino tuvo una contractura muscular en la pierna derecha y no pudo acompañar a la Albiceleste.

En el caso de Cristiano Ronaldo el Real Madrid no le concedió el permiso para estar disponible para Portugal y finalmente Neymar todavía no debutaba con Brasil, lo haría hasta 2010.

Despedida de Messi con Argentina | AP

Los retiros de las tres figuras

Tan solo hace unas semanas Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina después de 20 años defendiendo la camiseta de la Albiceleste, dejando grandes momentos y una Copa del Mundo.

Lionel Messi puso fin a su carrera internacional, despidiéndose tras 208 partidos disputados, 126 goles anotados y 70 asistencias. El astro argentino deja a su selección como el máximo anotador, el máximo asistidor, el jugador con más partidos y el futbolista que los llevó a conquistar la tercera Copa del Mundo en la historia del equipo.

Hace unos días Cristiano Ronaldo dio fin a su paso con Portugal dejando una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Eurocopa de 2004, y terminó como el máximo romperredes con 146 goles en 234 partidos.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

Neymar Jr. puso punto final de manera categórica a su trayectoria vistiendo la camiseta de la Selección de Brasil. Luego de dejar abierta la posibilidad tras la temprana despedida de la Canarinha en la Copa del Mundo 2026. El atacante aprovechó la clasificación del Santos a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana para ratificar que no volverá a representar a su país en el terreno de juego.

En total, el delantero disputó 130 partidos con la elástica nacional, registrando 80 anotaciones y 58 asistencias, de los cuales nueve de esos tantos se gestaron en sus distintas participaciones dentro de las Copas del Mundo.