Tom Brady se despide del futbol inglés, al dejar de ser accionista del Birmingham City tras tres años

Su salida se produce justo cuando el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos y pelea por regresar a la Premier League

Tom Brady puso punto final a su aventura como directivo e inversionista en el futbol inglés, luego de que el siete veces ganador del Super Bowl dejó de ser accionista minoritario del Birmingham City, equipo que confirmó su salida después de tres años de relación.

Podría interesarte Futbol Chicharito presente en la reunión de 40 años como técnico de Sir Alex Ferguson

¿Por qué Tom Brady dejó al Birmingham City?

La relación comenzó en agosto de 2023, cuando Brady se incorporó al grupo de propietarios encabezado por Knighthead Capital Management, empresa liderada por Tom Wagner, amigo y socio de negocios del exquarterback.

Brady se convirtió recientemente en socio minoritario del club de futbol Birmingham City

A través de un comunicado, Birmingham agradeció la participación y el respaldo de Brady durante los últimos tres años. El equipo destacó la experiencia y pasión que aportó el estadounidense, aunque no ofreció detalles sobre los motivos de su salida ni sobre el destino de su participación accionaria.

La etapa de Brady estuvo marcada por momentos complicados para la institución. El Birmingham descendió a la tercera categoría del futbol inglés, pero consiguió regresar a la Championship después de permanecer solamente una temporada en League One.

Brady se marcha con Birmingham en la cima de la Championship

Birmingham City | AP

La salida del exjugador llega en un momento particularmente positivo para el equipo. Después de vencer 2-1 al Swansea, Birmingham alcanzó el liderato de la Championship con 29 puntos en 15 jornadas, por lo que mantiene la ilusión de conseguir el ascenso a la Premier League.