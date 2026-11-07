Los Citizens sufrieron su tercera derrota consecutiva en la Premier League tras caer ante los 'Tricky Trees'

El Manchester City atraviesa su momento más complicado de la temporada en la Premier League. Después de comenzar la campaña con siete victorias consecutivas, los Citizens sufrieron su tercera derrota al hilo tras caer 3-1 en su visita al Nottingham Forest, equipo que pelea por escapar de los puestos de descenso.

La derrota representa un nuevo golpe para las aspiraciones del conjunto de Manchester, que quedó a seis puntos del líder Arsenal, luego de que los Gunners consiguieran una ajustada victoria ante Hull. Por su parte, los 'Tricky Trees' consiguieron apenas su segundo triunfo de la temporada, en un partido que tuvo como protagonista a Liam Delap, que marcó un doblete.

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El Forest sorprende al City con un inicio contundente

El encuentro comenzó de la peor manera para los Citizens, que apenas al minuto 6 ya se encontraban en desventaja. Jair Cunha aprovechó un error de Josko Gvardiol en la salida, recuperó el balón y definió con un disparo colocado al ángulo inferior izquierdo para inaugurar el marcador y desatar la celebración de los aficionados locales.

La situación empeoró al minuto 18, cuando una nueva pérdida de balón permitió que Liam Delap protagonizara una espectacular carrera desde su propio campo. El delantero superó a dos defensores y sacó un potente remate para ampliar la ventaja del Forest, que hasta ese encuentro no había conseguido marcar como local en la temporada.

Liam Delap fue el héroe en el duelo del Nottingham Forest vs Manchester City con dos goles | AP

Los visitantes reaccionaron durante la segunda mitad y encontraron el descuento al minuto 52. Jeremy Doku recibió un balón largo por la banda izquierda y envió un centro que, tras un desvío, terminó en los pies de Rayan Cherki, quien definió con precisión al ángulo superior izquierdo para devolverle la esperanza al Manchester City.

Liam Delap agrava la mala racha 'ciudadana'

Con el marcador 2-1, los Citizens adelantaron líneas y comenzaron a presionar en busca del empate. Sin embargo, los espacios que dejaron en defensa terminaron por beneficiar al Nottingham Forest, que aprovechó un rápido contragolpe para sentenciar el encuentro al minuto 73, nuevamente con Liam Delap como protagonista.

El exdelantero de la cantera del Manchester City culminó la jugada con un remate que golpeó la parte interior del poste antes de ingresar a la portería. El tanto aseguró el 3-1 definitivo y provocó la eufórica celebración del entrenador Oliver Glasner, quien recorrió buena parte del campo para festejar con sus futbolistas.