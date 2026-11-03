Los Hammers llegaron a un acuerdo con Scott Parker para intentar regresar a la Premier League tras un complicado inicio de temporada.

El West Ham United anunció la destitución de Nuno Espírito Santo como director técnico del primer equipo, luego de los resultados obtenidos durante el arranque de la temporada 2026-2027 en la Championship de Inglaterra. La directiva de los Hammers decidió poner fin al ciclo del entrenador portugués después de 13 jornadas, en las que el equipo no consiguió mantenerse en los puestos de ascenso directo a la Premier League.

Sin embargo, el conjunto londinense ya tendría definido a su sustituto. De acuerdo con información del especialista en fichajes Fabrizio Romano, Scott Parker alcanzó un acuerdo con los Hammers para convertirse en su nuevo entrenador y únicamente resta la firma de su contrato. El estratega inglés, quien anteriormente defendió los colores del club como futbolista, regresaría con el objetivo de devolver al equipo a la máxima categoría del futbol inglés.

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¿Por qué West Ham despidió a Nuno Espírito Santo?

La decisión de la directiva llegó después de que el West Ham acumulara dos derrotas consecutivas como local, primero por 3-2 frente al Southampton y posteriormente por 3-1 ante el West Bromwich Albion. Estos resultados dejaron al equipo en la octava posición de la Championship, con seis victorias en 13 partidos, a cuatro puntos de los lugares que otorgan el ascenso directo a la Premier League.

A través de un comunicado oficial, los Hammers confirmaron la salida inmediata de Nuno Espírito Santo y explicaron que la decisión fue tomada después de una evaluación del comienzo de temporada. La institución consideró necesario realizar un cambio en la dirección técnica para mantener sus objetivos deportivos, especialmente después del descenso sufrido al término de la campaña 2025-2026.

Nuno Espírito Santo con West Ham | x:@WestHam

La destitución también incluyó a los integrantes de su cuerpo técnico, Rui Pedro Silva y Rui Barbosa, quienes abandonaron sus respectivos cargos. Mientras se concreta la llegada del nuevo entrenador, el club designó a Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville como responsables temporales de la preparación del equipo de cara al compromiso contra Cardiff City.

¿Quién es Scott Parker, el entrenador que llegará al West Ham?

Scott Parker, de 46 años, cuenta con experiencia en el futbol inglés tanto como jugador como entrenador. Durante su etapa como futbolista defendió al West Ham entre 2007 y 2011, periodo en el que disputó 129 encuentros y fue reconocido en tres ocasiones como el mejor jugador del club. Su regreso al conjunto londinense representaría una nueva etapa en una institución con la que mantiene una relación desde su carrera profesional.

Como director técnico, Parker ha conseguido tres ascensos a la Premier League con diferentes equipos. Primero lo logró con el Fulham, posteriormente con el Bournemouth y más recientemente con el Burnley, antecedentes que lo convirtieron en uno de los principales candidatos para asumir el banquillo de los Hammers tras la salida de Nuno Espírito Santo.

Scott Parker será el nuevo entrenador del West Ham de Edson Álvarez | Captura de pantalla