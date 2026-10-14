El exmariscal de campo reveló nuevos detalles de su vida privada en una biografía

Tom Brady intentó recuperar su relación con Gisele Bündchen poco antes de poner fin a 13 años de matrimonio. Así lo reveló el propio Brady, a través de una biografía escrita por Lars Anderson. En el libro Brady: An American Story and the Price of Greatness, se reconstruye algunos de los momentos más complicados en la vida personal de la leyenda de la NFL, antes de anunciar su separación de la supermodelo brasileña en octubre de 2022.

De acuerdo con el libro, durante la pretemporada de 2022 con los Tampa Bay Buccaneers, el entonces mariscal de campo solicitó permiso para ausentarse del campamento de entrenamiento y viajar a un exclusivo complejo en las Bahamas. Su intención era conversar con Bündchen en un intento por resolver la crisis que atravesaba su matrimonio.

Brady comunicó al entrenador que debía atender asuntos personales urgentes. Sin embargo, su ausencia se extendió durante 11 días y generó incertidumbre dentro de la organización de Tampa Bay, donde algunos integrantes del cuerpo técnico llegaron a cuestionarse si el quarterback regresaría para continuar su carrera con el equipo.

Tom Brady en acción con Tampa ante Falcons | AP

El viaje no consiguió revertir la situación sentimental del jugador. Cuando volvió a Tampa, su estado emocional llamó la atención de quienes trabajaban con él. De acuerdo con información del libro, el siete veces campeón del Super Bowl regresó al equipo de NFL cómo 'una cáscara vacía', una expresión con la que hizo referencia al desgaste que observó en el mariscal de campo después de aquellos días fuera del equipo.

Además, la biografía señala que la pérdida de peso de Brady preocupó a varios integrantes de los Buccaneers, quienes percibieron cambios físicos durante una etapa marcada por los problemas personales del jugador.

Las diferencias entre Tom Brady y Gisele Bündchen se habían acumulado durante varios años y estaban relacionadas, en parte, con el tiempo que el jugador dedicaba al futbol americano y las responsabilidades familiares.

Tom Brady y Gisele en la Met Gala del 2019 | AFP

La modelo brasileña había expresado en distintas ocasiones su deseo de que Brady pusiera fin a su carrera profesional para dedicar más tiempo a su familia. Durante su matrimonio, Bündchen redujo parte de sus compromisos laborales para concentrarse en la crianza de sus hijos Benjamin y Vivian, además de participar en la crianza de Jack, el hijo mayor del quarterback, fruto de una relación anterior.

Según el relato incluido en la biografía de Lars Anderson, uno de los episodios que reflejaron estas diferencias ocurrió después del Super Bowl LI, disputado en febrero de 2017, cuando los New England Patriots derrotaron a los Atlanta Falcons.

Tras aquella victoria, Bündchen le planteó a su esposo la posibilidad de retirarse, al considerar que había llegado el momento de dedicar más atención a su vida familiar. Brady, sin embargo, todavía quería continuar en los emparrillados.

Tom Brady con los New England Patriots en el 2007 | X @Patriots

La distancia entre sus expectativas volvió a manifestarse un año después, tras la derrota de los Patriots frente a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LII. De acuerdo con el libro, la modelo le escribió una carta emotiva en la que le expresó su necesidad de contar con una mayor presencia de su pareja en el hogar, así como de compartir las actividades cotidianas y disponer de tiempo para retomar sus propios proyectos profesionales.

La continuidad de Brady en la NFL se convirtió así en uno de los temas recurrentes de una relación que, con el paso del tiempo, enfrentó mayores dificultades para conciliar las exigencias deportivas con las necesidades familiares.