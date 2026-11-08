Cristiano Ronaldo, el único en marcar en cada minuto del partido

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El portugués tiene una marca que Lionel Messi todavía no puede presumir

Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia en el futbol. A sus 41 años, el delantero portugués está a solamente 15 goles de alcanzar los 1,000 tantos oficiales en su carrera profesional, pero existe otra estadística que demuestra su capacidad goleadora: ha conseguido marcar al menos una vez en cada uno de los 90 minutos reglamentarios de un partido.

De acuerdo con el registro estadístico compartido por 365 Scores, CR7 tiene cubiertos los 90 minutos posibles, mientras que Lionel Messi tiene anotaciones en 89 de ellos. El argentino solamente tiene pendiente el primer minuto del encuentro.

Cristiano Ronaldo y sus 985 goles: ¿cuántos le faltan para los 1,000?

El portugués acumula 985 goles oficiales en 1,343 partidos, de acuerdo con el registro actualizado. Esto significa que necesita solamente 15 anotaciones para alcanzar los cuatro dígitos.

Su distribución goleadora por equipos es la siguiente:

Real Madrid: 450 goles en 438 partidos.

Portugal: 146 goles en 234 partidos.

Manchester United: 145 goles en 346 partidos.

Al Nassr: 138 goles en 160 partidos.

Juventus: 101 goles en 134 partidos.

Sporting de Lisboa: 5 goles en 31 partidos.

El Real Madrid es el equipo en el que más veces encontró las redes, con 450 anotaciones durante su histórica etapa entre 2009 y 2018. Además, con Portugal consiguió 146 tantos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de una selección nacional masculina.

Cabe destacar que Cristiano anunció su retiro del futbol internacional el 5 de noviembre de 2026, por lo que su camino hacia los 1,000 goles continuará exclusivamente a nivel de clubes con Al Nassr.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

El registro que Lionel Messi no ha podido completar

La comparación con Lionel Messi vuelve todavía más interesante esta estadística. El argentino tiene anotaciones en 89 de los 90 minutos reglamentarios y solamente le falta marcar durante el primero.

Por su parte, el registro que circula sobre Kylian Mbappé señala que tiene pendiente el minuto 72, mientras que Neymar no ha conseguido marcar en el 16. Lamine Yamal, debido a su menor recorrido profesional, todavía tiene un largo camino para completar los 90 minutos.