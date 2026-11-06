Jorge Jesus defiende su decisión tras el conflicto con Cristiano Ronaldo: “ No hice nada”

El entrenador de Portugal aseguró que actuó pensando en los intereses de su equipo y negó sentirse responsable de la salida de CR7 de la selección

Tras la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección Portuguesa tras 23 años defendiendo los colores de su país, Jorge Jesus volvió a pronunciarse sobre la salida del astro luso y sobre la polémica que ambos protagonizaron en el tiempo reciente y dejó claro que no se arrepiente de las decisiones que tomó como entrenador.

En conferencia de prensa, el estratega fue cuestionado sobre si cambiaría algo de la manera en que gestionó la situación con el atacante del Al Nassr. Su respuesta fue contundente: sus determinaciones tuvieron como prioridad el funcionamiento del equipo y los intereses del combinado nacional.

Jorge Jesus asegura que no se arrepiente de sus decisiones con Cristiano Ronaldo

El seleccionador portugués defendió su postura ante las diferencias que tuvo con Cristiano Ronaldo durante la última concentración del equipo. El conflicto se produjo después de que el delantero calentara durante el partido frente a Noruega, pero finalmente no ingresara al terreno de juego.

La situación provocó el descontento del atacante, quien posteriormente abandonó la concentración sin autorización del cuerpo técnico. El episodio derivó en una sanción de 30 días por parte de la Federación Portuguesa de Futbol y, semanas después, en el anuncio de su retiro internacional.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Al ser cuestionado sobre si modificaría algo de su actuación, Jorge Jesus fue tajante:

"No cambiaría nada, absolutamente nada. Tomé una decisión como entrenador, anteponiendo los intereses de mi equipo y de la selección portuguesa".

Además, el técnico aseguró que no considera que sus decisiones hayan provocado la despedida del máximo goleador histórico de Portugal.

"Estoy convencido de que no hice nada que provocara lo que sucedió".

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

Jorge Jesus había pedido a Cristiano Ronaldo continuar con Portugal

Pese a las diferencias que protagonizaron, Jorge Jesus reconoció anteriormente que intentó convencer a Cristiano Ronaldo de continuar con la selección portuguesa.

En declaraciones a Canal 11, el entrenador reveló que habló con el delantero antes de presentar su primera convocatoria y le pidió que siguiera formando parte del proyecto deportivo.

"Yo le pedí que continuara, que continuara conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión", explicó.

Cristiano Ronaldo anunció su despedida mediante un video publicado en sus redes sociales, con el que puso fin a una trayectoria de 23 años con Portugal. El delantero se marcha con 234 partidos y 146 goles, además de los títulos de la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.