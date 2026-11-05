France Football y L'Équipe, organizadores del Balón de Oro anunciaron una iniciativa global dedicada a Cristiano Ronaldo luego de que el atacante hiciera oficial su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A través de un mensaje público difundido en sus canales oficiales, convovaron a los seguidores del balompié internacional a enviar cartas para rendir homenaje a la trayectoria del futbolista con la camiseta de sus amores.
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La propuesta busca reunir mensajes procedentes de todos los continentes para ser publicados gradualmente en la plataforma Ballondor.com. Los organizadores destacaron que el impacto del ex capitán portugués trasciende lo deportivo al calificar su legado como una fuente de inspiración basada en la disciplina.
El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal es un momento extraordinario, uno que conmueve a millones de aficionados y a todo el mundo del futbol. Seguiremos compartiendo sus historias, sus emociones y sus homenajes... dándoles a sus voces el lugar que merecen
Juntos crearemos algo verdaderamente especial, una recopilación de tributos que ya nos ha emocionado enormemente. Gracias por compartir sus historias con nosotros. Sigan enviándolas
A su vez, las instituciones que dan el Balón de Oro, distinción que Cristiano Ronaldo conquistó en cinco oportunidades, mantendrán una cobertura en vivo para recopilar las vivencias de la fanaticada. Finalmente, concluyeron la convocatoria haciendo eco de una de las frases más recordadas del atacante de Madeira: "Y como dijo CR7: 'El fútbol pertenece a los aficionados'".