El galardón recopilará cartas y homenajes dedicados al astro portugués

France Football y L'Équipe, organizadores del Balón de Oro anunciaron una iniciativa global dedicada a Cristiano Ronaldo luego de que el atacante hiciera oficial su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A través de un mensaje público difundido en sus canales oficiales, convovaron a los seguidores del balompié internacional a enviar cartas para rendir homenaje a la trayectoria del futbolista con la camiseta de sus amores.

La propuesta busca reunir mensajes procedentes de todos los continentes para ser publicados gradualmente en la plataforma Ballondor.com. Los organizadores destacaron que el impacto del ex capitán portugués trasciende lo deportivo al calificar su legado como una fuente de inspiración basada en la disciplina.

Cristiano Ronaldo besando el Balón de oro que recibió en 2018 l X: Captura

El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal es un momento extraordinario, uno que conmueve a millones de aficionados y a todo el mundo del futbol. Seguiremos compartiendo sus historias, sus emociones y sus homenajes... dándoles a sus voces el lugar que merecen

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @AlNassrFC_EN

Juntos crearemos algo verdaderamente especial, una recopilación de tributos que ya nos ha emocionado enormemente. Gracias por compartir sus historias con nosotros. Sigan enviándolas