Messi gana su segunda Bota de Oro con el Inter Miami y hace historia en la MLS

Lionel Messi en gesto de celebración con Inter Miami | AP

El argentino sumó 26 goles en 31 partidos en esta temporada

Lionel Messi continúa haciendo historia en el futbol estadounidense. El capitán del Inter Miami se adjudicó la Bota de Oro de la MLS 2026 después de finalizar la temporada regular como máximo goleador del campeonato, con un total de 26 anotaciones en 31 partidos disputados.

De esta manera, el argentino consiguió un reconocimiento individual que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia de la competición. El astro sudamericano se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Major League Soccer en conquistar este galardón durante dos temporadas consecutivas.

¿Cuáles fueron los números de Messi?

Su nueva distinción llega después de una campaña 2025 en la que también dominó la clasificación de goleadores, cuando consiguió marcar 29 tantos en 28 encuentros, consolidándose como una de las principales figuras del campeonato.

Lionel Messi ante New England Revolution | AP

Durante la temporada 2026, Messi mantuvo su puntería y con 26 anotaciones le permitieron terminar cuatro goles por encima de Petar Musa, atacante del FC Dallas, quien finalizó con 22 tantos, mientras que Sam Surridge, del Nashville SC, también figuró entre los principales artilleros con 21.

En los 31 encuentros que disputó durante la fase regular también registró 17 asistencias, alcanzando un total de 43 participaciones directas en anotaciones en esta temporada.

Esta cifra le permitió encabezar la MLS en contribuciones ofensivas y convertirse en el primer jugador de la competición en conseguir al menos 40 durante dos temporadas consecutivas.

Lionel Messi lidera remontada de Inter Miami ante New England Revolution | AP

Solo un gol fue de penal

Cabe mencionar que de sus 26 goles solo uno fue desde el punto penal, por lo que consiguió 25 anotaciones en jugadas sin penalti. Además, terminó la campaña con un promedio de 0.87 goles por partido y seis encuentros en los que consiguió marcar más de una vez, cifras que respaldan su protagonismo ofensivo.

La Bota de Oro de 2026 representa su segundo reconocimiento de este tipo desde que llegó al futbol estadounidense en 2023. En su primera conquista, durante 2025, Messi firmó 29 goles y 19 asistencias.