Javier Hernández recordó su etapa junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y le dedicó unas emotivas palabras

La reciente visita de Javier 'Chicharito' Hernández al entorno del Manchester United no solo sirvió para recordar algunos de los mejores momentos de su carrera en Europa, sino también para rendir homenaje a Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario durante su paso por el Real Madrid.

Luego de asistir al homenaje por el 40 aniversario de la llegada de Sir Alex Ferguson al banquillo de Old Trafford, el delantero mexicano aprovechó la ocasión para recordar al astro portugués. Aunque CR7 no estuvo presente en la celebración, su nombre volvió a aparecer en las reflexiones del exjugador de los Red Devils.

A propósito del cierre de la etapa de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, Hernández publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de varias fotografías de su paso por el conjunto merengue. En sus palabras, el mexicano destacó que la grandeza del portugués no se explica únicamente por su disciplina, sino también por el talento y la perseverancia que lo llevaron a convertirse en una figura histórica.

Cristiano Ronaldo y Javier 'Chicharito' Hernández, ambos con el Real Madrid | MEXSPORT

¿Qué le dijo Chicharito Hernández a Cristiano Ronaldo?

"Cris, tuve la fortuna de compartir vestuario contigo y ver de cerca el enorme talento que tienes. Porque para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento", escribió el atacante mexicano en su cuenta de Instagram, donde reconoció la influencia que tuvo el portugués en su trayectoria.

El exdelantero del Manchester United también aseguró que su convivencia con Ronaldo le dejó enseñanzas que trascendieron las canchas. "Haber podido aprender de ti es algo que me llevo no solamente para el futbol, sino para la vida", expresó Hernández, quien aprovechó el mensaje para agradecerle por su ejemplo y por demostrar que siempre existe margen para mejorar, incluso después de conquistar numerosos títulos.

"Más allá de tus goles, tus récords y todo lo que has ganado, me quedo con la fortuna de haberte tenido como compañero y de haber aprendido de ti. Te mando un abrazo grande, Cris. Mucho cariño, respeto y admiración, siempre", concluyó el mexicano, dejando de manifiesto el vínculo que construyó con el portugués durante su estancia en España.

Cristiano Ronaldo y Javier 'Chicharito' Hernández, ambos con el Real Madrid | MEXSPORT

Chicharito y Cristiano Ronaldo: su etapa juntos en el Real Madrid

Javier Hernández y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Real Madrid durante la Temporada 2014-2015, cuando el delantero mexicano llegó al conjunto blanco en calidad de préstamo procedente del Manchester United. Aunque su estancia en la capital española fue de una sola campaña, tuvo la oportunidad de jugar junto a figuras como Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric y Sergio Ramos.

Durante aquella temporada, Chicharito disputó 33 partidos de LaLiga y marcó siete goles, además de protagonizar uno de los momentos más recordados de su carrera con el tanto que eliminó al Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League. Aquella anotación llegó tras una asistencia de Cristiano Ronaldo, una jugada que quedó como uno de los episodios más representativos de la conexión entre ambos futbolistas.