Lionel Messi hace historia en el FIFPRO World XI: es el jugador más veterano en ser elegido

El argentino regresó al equipo ideal después de tres años y alcanzó su 18.ª inclusión; además, es el único futbolista seleccionado que milita fuera de Europa

Lionel Messi volvió a hacer historia en el futbol. El capitán del Inter Miami fue incluido en el FIFPRO World XI 2026 y se convirtió en el jugador de mayor edad en formar parte del equipo ideal, elegido exclusivamente por futbolistas profesionales.

Con esta distinción, el argentino alcanzó las 18 apariciones en el once de FIFPRO, con lo que amplió su propio récord como el jugador con más inclusiones en la historia del reconocimiento. Messi no formaba parte de la alineación desde 2023, por lo que su regreso llegó después de dos ediciones de ausencia.

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Messi, el único jugador del FIFPRO World XI fuera de Europa

La presencia del rosarino también destaca por su actualidad en el Inter Miami. Es el único integrante del equipo ideal que juega para un club fuera de Europa, en una formación dominada por futbolistas de las principales ligas del Viejo Continente.

El once de 2026 quedó conformado por David Raya en la portería; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes en la defensa; Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha en el mediocampo; mientras que Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal integraron el ataque.

La primera aparición de Messi en el equipo ideal fue en 2007. Desde entonces, el argentino ha sido elegido en 18 ocasiones, una cifra que lo mantiene como el futbolista con más reconocimientos de este tipo.

Lionel Messi festeja con puño en alto un gran gol ante New England Revolution | AP

¿Cómo se eligió el FIFPRO World XI 2026?

La votación reunió a 19 mil 806 futbolistas profesionales de 73 países, quienes evaluaron el rendimiento de sus colegas entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

El reconocimiento se distingue porque son los propios jugadores quienes eligen a sus compañeros, sin intervención de periodistas o entrenadores. Para ser elegibles, los candidatos debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante el periodo establecido.