En el listado destaca la presencia de Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de los mejores jugadores del Mundial 2026

De no creerse. El FIFPRO World 11 ha sido revelado y ha dejado grandes sorpresas por las elecciones de los jugadores que terminaron quedando en el once. Destacando la presencia de Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de los mejores jugadores del Mundial 2026, así como la presencia de Lamine Yamal, pero con una gran ausencia que llamó la atención de todos: Harry Kane, actual ganador del Balón de Oro.

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El FIFPRO World 11 es un reconocimiento decidido por futbolistas, que eligen a quienes consideran los mejores de la temporada. La organización lo presenta como un equipo “por los jugadores y para los jugadores”.

La votación contó con la participación de 19.806 futbolistas profesionales de 73 países. Para integrar el equipo, se consideraron las actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026; los candidatos debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales en ese periodo.

Harry Kane puso el segundo tanto en el partido ante los checos | AP

Harry Kane y sus logros

Harry Kane fue una de las piezas fundamentales para el Bayern Munich e Inglaterra para la Copa del Mundo 2026, donde con sus goles y asistencias llevaron a Los Bávaros a las Semifinales de Champions League y a conseguir la Bundesliga de la 2025/26

Harry Kane en el partido de Bayern Munich contra Arsenal en la Champions League | AP

¿Cuál fue el XI Ideal?

El sindicato internacional de futbolistas reveló el once ideal masculino de la temporada, elegido exclusivamente por jugadores profesionales de todo el mundo. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal destacan entre los seleccionados.

El equipo está conformado por David Raya en el arco; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes en defensa; Rodri, Jude Bellingham y Vitinha en el mediocampo; y Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal en ataque.