Las regias resistieron los constantes intentos de las Tuzas y se llevaron un triunfo por la mínima diferencia

Rayadas pegó primero y supo mantener la ventaja para imponerse 1-0 ante Pachuca, en un encuentro en el que la contundencia marcó la diferencia. El conjunto de Monterrey encontró rápidamente el camino al gol gracias a Diana García, quien aprovechó una asistencia de Alice Soto para adelantar a las visitantes apenas al minuto 2, con un remate de cabeza que dejó sin posibilidades a Esthefanny Barreras.

Diana la 'China' García adelantó a Rayadas

La respuesta de Pachuca no tardó en llegar. Las locales buscaron recuperar terreno y estuvieron cerca de conseguir la igualada al minuto 12, cuando un remate se estrelló en el travesaño. Sin embargo, pese a la insistencia, las Tuzas no encontraron la manera de superar a una defensa regiomontana que comenzó a mostrar solidez desde los primeros minutos.

Rayadas también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Al minuto 10, Lucía García probó con un disparo que pasó cerca de la portería hidalguense, mientras que Alice Soto intentó sorprender al 29, aunque su remate terminó por un costado del arco. Pachuca, por su parte, generó peligro al 34, pero Paola Manrique respondió correctamente para conservar la ventaja de su equipo.

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En la recta final de la primera mitad, Charlyn Corral comenzó a tomar protagonismo en el ataque de Pachuca. La delantera mexicana tuvo una oportunidad al minuto 43, pero Manrique estuvo atenta y consiguió detener el disparo para evitar que las locales se fueran al descanso con el empate.

Para el complemento, las Tuzas mantuvieron la iniciativa y trataron de encontrar espacios ante un Monterrey que priorizó el orden defensivo. Al 70, Corral volvió a intentarlo con un disparo que se marchó por encima del arco, mientras que seis minutos después Pachuca seguía sin descifrar el planteamiento de las visitantes.

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Rayadas resistió hasta el final

La oportunidad más clara para las hidalguenses llegó al minuto 81. Charlyn Corral volvió a quedarse cerca de conseguir la igualada, pero cuando parecía que el balón terminaría en el fondo de las redes, Dalane apareció para despejarlo prácticamente sobre la línea y mantener el cero en su portería.

Con esa intervención, Rayadas consiguió sostener la ventaja conseguida desde los primeros instantes del encuentro y frustró los intentos de Pachuca, que insistió hasta los últimos minutos, pero no encontró la recompensa. Diana García terminó como la protagonista de la noche al marcar el único tanto del partido y darle a Monterrey un triunfo por 1-0.