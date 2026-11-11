Tigres vence Pumas y toma ventaja en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenil

Tigres festeja el gol de Maricarmen Reyes en CU ante Pumas | Imago7

Las Amazonas pegan primero en la Ida de Cuartos de Final

Tigres se impuso ante Pumas en el Estadio Olímpico en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenil con un marcador de 3-2, teniendo como ventaja la mínima para el juego de vuelta en el 'Volcán' el sábado 14 de noviembre.

Podría interesarte Futbol Liga MX Femenil: Fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Gol de vestidor para abrir las acciones

Las amazonas abrieron el marcador de la Liguilla con un gol de Maricarmen Reyes al minuto 7, poco después, Stephanie Ribeiro emparejó el marcador con un gol en el que, al fallar el primer tiro que pegó en el palo de arriba, le bastó para meter el remate tras una gran falla de la defensa de las regias que dejó sola a la guardameta amazónica.

Maricarmen volvió a tomar la ventaja colocando el 2-1 en favor de las Amazonas, pero la defensa se vio afectada por un momento, Sabrina Enciso salió al minuto 41 tras una molestia. Al principio pareció que era grave la lesión, hasta que pudo salir por el costado de la cancha por su propio pie.

Stephanie Ribeiro anota el empate en el partido de Cuartos de Final en contra de Tigres | Imago7

Antes del final de la primera mitad, una falta en el área provocó la revisión del VAR y provocó un penal a favor de Pumas, donde Ribeiro colocó el empate por los once pasos, llevando un sorprendente 2-2 al descanso.

Diana Ordóñez le da el triunfo a Tigres sobre Pumas

Ordóñez, tras romper la defensa de Pumas, regresó la ventaja para las Amazonas poniendo el 3-2 al minuto 60.

A pesar de la insistente respuesta de las universitarias, la falta de contundencia les dio la derrota en casa, viéndose obligadas a mejorar para el partido de Vuelta en Nuevo León, para evitar ser eliminadas y pasar a la siguiente fase.