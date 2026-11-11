Pumas vs Tigres EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado

GOOOOOL - marca Maricarmen Reyes
¡G O O O O O O L! Doblete de Maricarmen Reyes por medio de un golazo que no puede atajar Wendy Toledo.
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Actualizado a 19:34 - 10 de noviembre de 2026
Comienza la Liguilla del futbol mexicano femenino
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¡G O O O O O O L! Doblete de Maricarmen Reyes por medio de un golazo que no puede atajar Wendy Toledo.
No hay nuevas jugadas de peligro en el terreno de juego; se mantiene el empate a un gol con ventaja por posición en la tabla para las Amazonas.
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Stephanie Ribeiro!
14’ ⏱️ | 🐾 UNAM 1–1 TIG 🐯 ⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DE PUMAS! ¡STEPHANIE RIBEIRO EMPATA EL ENCUENTRO! 🐾💥 ¡Las Auriazules igualan el marcador en los Cuartos de Final de Ida! 🙌🏻 📲 Sigue el partido EN VIVO: 📌 https://t.co/sEL0p8C9aa #UNAMvsTIG | #LigaFemenilBBVA | #LiguillaHechaDeHistorias— Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 11, 2026
El gol sí subió al marcador aunque parecía que lo echaban para atrás con el VAR.
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Maricarmen Reyes!
6’ ⏱️ | 🐾 UNAM 0–1 TIG 🐯 ⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DE TIGRES! ¡MARICARMEN REYES ABRE EL MARCADOR! 🐯💥 ¡Las Amazonas toman la ventaja en los Cuartos de Final de Ida! 🙌🏻 📲 Sigue el partido EN VIVO: 📌 https://t.co/YXFHMHQC1y #UNAMvsTIG | #LigaFemenilBBVA | #LiguillaHechaDeHistorias https://t.co/BXhRRFooV3— Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 11, 2026
El árbitro da inicio al encuentro.