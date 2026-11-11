Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
WhatsApp Canal
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

Sigue al Pumas UNAM vs Tigres en vivo

Liga Femenil MX
Pumas UNAMPumas UNAM
EN VIVO
1-2
1ª mitad
TigresTigres
ResumenCobertura En Vivo

Pumas vs Tigres EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado

Pumas vs Tigres EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
18:35 - 10 de noviembre de 2026

Actualizado a 19:34 - 10 de noviembre de 2026

Comienza la Liguilla del futbol mexicano femenino

Filtrar por:

34Gol
Escudo del equipo
1-2

GOOOOOL - marca Maricarmen Reyes

¡G O O O O O O L! Doblete de Maricarmen Reyes por medio de un golazo que no puede atajar Wendy Toledo.

30'

No hay nuevas jugadas de peligro en el terreno de juego; se mantiene el empate a un gol con ventaja por posición en la tabla para las Amazonas.

15Gol
Escudo del equipo
1-2

GOOOOOL - marca Stephanie Ribeiro

¡G O O O O O O L! - ¡Marca Stephanie Ribeiro!

9'

El gol sí subió al marcador aunque parecía que lo echaban para atrás con el VAR.

Tigres

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Tigres
7Gol
Escudo del equipo
1-2

GOOOOOL - marca Maricarmen Reyes

¡G O O O O O O L! - ¡Marca Maricarmen Reyes!

El árbitro da inicio al encuentro.

Tigres

Tigres saca, y da comienzo el partido.

Tigres

ESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO:

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!