¿Dónde ver Pachuca Femenil vs Rayadas? Canales y hora del partido de la Ida de los Cuartos de Final

Se juega la Ida entre Tuzas y Regiomontanas en el Estadio Hidalgo

Pachuca y Monterrey se juegan la Ida de los Cuartos Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido se jugará este 11 de noviembre en punto de las 21:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de ViX Gratis, YouTube de la Liga Femenil, FOX One.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Las Tuzas llegan tras derrotar 4-3 a Puebla, lo que fue un increíble encuentro lleno de emociones y con las Hidalguenses apuntando alto para la Liguilla y asegurar los tres puntos.

Las locales se encuentran 4.ª en el Grupo B con 19, por lo que tendrá que verse las caras ante la líder del Grupo A con 37 unidades, siendo una tarea más que difícil para Charlyn Corral y compañía.

Jugadoras de Pachuca durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

Las Rayadas siempre han sido un equipo de temer en las últimas instancias de la Liguilla, ahora e históricamente. Siendo prácticamente las ‘mandamases’ del Grupo A con una diferencia de 2 puntos ante las Tigres.

En su último compromiso consiguieron salir avantes ante FC Juárez por marcador de 1 a 2 de visitante, además de venir sin recibir la derrota desde la Jornada 4 ante León.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Pachuca Femenil vs. Rayadas?

Fecha: 11 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: ViX Gratis, YouTube de la Liga, FOX One.