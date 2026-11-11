Esta es la actividad de miércoles en México y el deporte en general

La actividad deportiva de este miércoles 11 de noviembre de 2026 tendrá encuentros destacados en distintas competencias, con el futbol mexicano y el basquetbol estadounidense como protagonistas. La cartelera contempla partidos de la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX y seis compromisos de la NBA.

Entre los duelos más atractivos aparecen América contra Toluca y Pachuca frente a Rayadas de Monterrey, correspondientes a los Cuartos de Final del futbol femenil mexicano. Además, Piratas FC enfrentará a Atlético La Paz, mientras que en la NBA destacan los enfrentamientos entre Boston Celtics y Toronto Raptors, así como Golden State Warriors contra Houston Rockets.

Podría interesarte Futbol Tigres vence Pumas y toma ventaja en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenil

¿Qué partidos de futbol hay hoy miércoles 11 de noviembre?

La Liga MX Femenil tendrá dos encuentros correspondientes a los Cuartos de Final de ida del Apertura 2026. América recibirá a Toluca a las 19:00 horas, mientras que Pachuca hará lo propio frente a Rayadas de Monterrey a las 21:00 horas. Ambos compromisos serán importantes para comenzar a definir a los semifinalistas del torneo.

Por su parte, la Liga de Expansión MX tendrá actividad con el enfrentamiento entre Piratas FC y Atlético La Paz, correspondiente a las Semifinales de ida del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será una oportunidad para que ambos equipos busquen tomar ventaja en la eliminatoria.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

¿Qué partidos de NBA se juegan hoy miércoles 11 de noviembre?

La NBA tendrá seis compromisos durante este miércoles. A las 18:00 horas se disputarán dos encuentros: Boston Celtics contra Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers frente a New York Knicks. Posteriormente, a las 19:00 horas, Los Angeles Lakers visitarán a Milwaukee Bucks, mientras que Brooklyn Nets se medirán ante New Orleans Pelicans.

La jornada continuará a las 20:00 horas con Orlando Magic frente a Utah Jazz y finalizará a las 20:30 horas con el enfrentamiento entre Golden State Warriors y Houston Rockets. De esta manera, los aficionados al deporte tendrán una amplia variedad de encuentros para seguir durante la jornada de este miércoles.