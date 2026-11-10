¡A casi 20 años! Chaco Giménez y Suazo reviven la histórica final que puso a Pachuca en la cima de Sudamérica

A casi 20 años de la histórica Final de la Copa Sudamericana 2006, Chaco Giménez y Humberto Suazo recordaron el título de Pachuca y la dolorosa derrota de Colo Colo

En el marco de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, Christian Giménez y Humberto Suazo recordaron la histórica Final de la Copa Sudamericana 2006, en la que el Chaco se coronó campeón con Pachuca, en lo que hasta ahora es la máxima hazaña de un equipo mexicano en una competencia de Conmebol.

"No sé si a lo largo del tiempo se le ha dado el valor histórico, pero yo sí", destacó el argentino naturalizado mexicano sobre un título que está por cumplir 20 años.

La coincidencia no fue menor, pues ambos exfutbolistas compartieron el presidium durante la ceremonia, ya que serán reconocidos en la Clase 2026 del Salón de la Fama. Además, los dos fueron protagonistas de aquella final entre Pachuca y Colo Colo.

"Fue algo muy importante, porque fue una de las cosas más increíbles que me tocó vivir en México. Nosotros, estando en Chile, jugando esa Final... Ahhh, está Chupete, perdón, Chupete. ¿Nos hiciste el gol?", preguntó entre risas el Chaco, a lo que el chileno le recordó que marcó tanto en el partido de Ida como en el de Vuelta.

Chaco Giménez en conferencia de prensa | IMAGO7

Giménez retomó aquellos recuerdos y destacó el cariño que le guarda a esa conquista, especialmente por el respaldo que recibió Pachuca de todo el país, algo que considera irrepetible.

"Fue un momento que yo recuerdo, que todo México apoyaba al Pachuca. Y fue algo que hoy, pensándolo bien, y con todo lo que hemos vivido durante muchos años, porque yo ya llevo 24 años acá en México viviendo, fue algo único", agregó.

"Pero bueno, con el tiempo ya no se compite más. Somos el único equipo que logró esa gran hazaña", sentenció Giménez, al recordar que los Tuzos siguen siendo el único club mexicano que ha conquistado la Copa Sudamericana.

Chupete Suazo en conferencia de prensa | IMAGO7

Por su parte, Humberto Suazo reconoció que aquella derrota fue especialmente dolorosa por la calidad de la plantilla de Colo Colo y por la ilusión que tenían de levantar el trofeo.

"La verdad que sí fue una hazaña, como dicen nosotros. De empatar aquí en Pachuca, allá íbamos ganando 1-0. Después entró Damián, nos dio vueltas prácticamente en el partido en el segundo tiempo, pero fue un momento doloroso que deja el futbol", señaló.

Chaco celebra en la Final de la Sudamericana 2006 | MEXSPORT

El exdelantero también recordó que aquella final representó un golpe importante en su carrera, aunque terminó abriéndole las puertas del futbol mexicano, donde posteriormente escribió una historia especial con Monterrey.