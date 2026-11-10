¡Reunión de leyendas! Suazo, Bebeto y Oribe Peralta se alistan para entrar al Salón de la Fama

Algunos de los futbolistas que serán investidos en el Salón de la Fama | IMAGO7

Leyendas como Humberto Suazo, Oribe Peralta y Bebeto compartieron su emoción y recordaron sus trayectorias previo a la Ceremonia de Investidura 2026

El camino hacia la Ceremonia de Investidura 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional comenzó con una reunión de grandes personalidades del balompié.

Este martes se realizó la conferencia de prensa previa al evento, en la que participaron varios de los protagonistas que esta noche recibirán el reconocimiento por sus extraordinarias trayectorias.

Entre los asistentes estuvieron Humberto Suazo, Christian 'Chaco' Giménez, Mónica Vergara, Jerónimo Barbadillo, Teófilo Cubillas, Oribe Peralta, Ramón Morales, Davor Šuker y Bebeto, además de Antonio Moreno, Max Dávila y Fabián Estay.

Tófilo Cubillas en conferencia de prensa | IMAGO7

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los próximos investidos compartieron su emoción por formar parte de este recinto, al coincidir en que recibir este reconocimiento representa un momento especial en sus carreras deportivas.

Además de expresar su felicidad por este homenaje, las figuras del futbol aprovecharon el espacio para recordar algunos de los episodios que marcaron sus respectivas trayectorias, desde sus momentos más importantes dentro de las canchas hasta las experiencias que los llevaron a convertirse en referentes del deporte.

Chupete Suazo en conferencia de prensa | IMAGO7

La conferencia de prensa representó el banderazo previo a una de las noches más importantes para el Salón de la Fama, que reunirá a figuras nacionales e internacionales para reconocer sus aportaciones a la historia del futbol.

Como parte de las actividades previas, a partir de las 16:00 horas se llevará a cabo la alfombra roja, donde los protagonistas de esta edición desfilarán antes de la ceremonia.

Chaco Giménez en conferencia de prensa | IMAGO7