¡Golpe de autoridad en el Azteca! América golea 3-0 a Toluca y acaricia las Semifinales de la Liga Femenil

Las superlíderes aprovecharon su localía en la Ida de los Cuartos de Final

El América dio un paso firme rumbo a las Semifinales al imponerse con un contundente 3-0 sobre Toluca en el partido de Ida de los Cuartos de Final disputado en el Estadio Azteca. Las Águilas hicieron pesar su condición de superlíderes del certamen y dominaron de principio a fin frente a su afición, dejando contra las cuerdas a unas Diablas que poco pudieron hacer ante el poderío ofensivo azulcrema.

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La escuadra de Coapa pegó desde el amanecer del encuentro, pues apenas al minuto 5 apareció Isa Haas para abrir el marcador y darle la ventaja mínima a las locales. Toluca intentó reaccionar y tuvo una oportunidad inmejorable en los pies de Amandine Henry tras un error defensivo del cuadro capitalino, pero su disparo pasó apenas a un costado de la portería. Para el complemento, América mantuvo la intensidad y amplió la diferencia al regreso del descanso por conducto de Jana Gutiérrez, antes de que una falta dentro del área sobre Saldívar derivara en un penal que Irene Guerrero transformó en el 3-0 definitivo desde los once pasos.

Isadora Haas tras anotar con América | MEXSPORT

¿Cuándo y a qué hora se juega la Vuelta de Cuartos de Final entre Toluca y América Femenil?

Con una ventaja de tres anotaciones en el marcador global, el conjunto azulcrema visitará la capital mexiquense con un panorama sumamente favorable en la Liguilla del futbol mexicano:

Jana Gutiérrez con América | IMAGO7

Fecha y horario: El partido de Vuelta se disputará este domingo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Criterio de desempate: Gracias a su posición como superlíder de la tabla general, América obligará a Toluca a ganar por una diferencia de al menos cuatro goles si desea darle la vuelta a la eliminatoria, ya que cualquier empate global favorece a las Águilas.