La Liguilla de la Liga Femenil tuvo su inicio el día de ayer, donde los Tigres derrotaron a los Pumas para llevares la ventaja al juego de Vuelta en Monterrey.
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Liga Femenil MX
América vs Toluca EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
17:10 - 11 de noviembre de 2026
Actualizado a 17:50 - 11 de noviembre de 2026
Las lideres del torneo buscan dar el primer golpe en el juego de Ida, desde la cancha del Estadio Banorte.
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Las Superestrellas se miden a las Diablas en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.
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