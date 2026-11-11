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América vs Toluca EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado

América vs Toluca EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
17:10 - 11 de noviembre de 2026

Actualizado a 17:50 - 11 de noviembre de 2026

Las lideres del torneo buscan dar el primer golpe en el juego de Ida, desde la cancha del Estadio Banorte.

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