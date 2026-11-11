Charly Rodríguez supera a Rubens Sambueza como el futbolista con más pases clave en Liga MX

El mediocampista de Cruz Azul se metió en una selecta lista de futbolistas en los últimos 11 años

Durante varios años, Rubens Sambueza fue el futbolista que dominó el registro de pases clave en la Liga MX desde 2015; sin embargo, ese lugar tiene nuevo dueño y ahora le pertenece a Carlos Rodríguez, jugador de Cruz Azul.

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De acuerdo con los registros de Statiskicks, Charly encabeza el top 10 de jugadores con más pases clave en los últimos 11 años del futbol mexicano, al contabilizar un total de 536, cinco más que Sambueza, quien ocupa la segunda posición con 531.

Charly Rodríguez festeja el 2-0 ante Juárez | Imago7

La tercera posición corresponde a Diego Valdés, con 511 pases clave, mientras que Pablo Barrera aparece en el cuarto puesto con 498. Luis Montes completa los primeros cinco lugares con 496.

Diego Valdés con América en el Apertura 2023 | IMAGO7

La lista también incluye a Alexis Vega, quien registra 493 pases clave, seguido de Roberto Alvarado con 482 y Luis Quiñones con 460.

Finalmente, Víctor Guzmán aparece en la novena posición con 449, mientras que Javier Aquino cierra el top 10 con 435.

De esta manera, Charly Rodríguez no solamente se consolida como uno de los mediocampistas más importantes de Cruz Azul, sino que también deja su nombre en lo más alto de un registro que reúne a algunos de los futbolistas más destacados de la Liga MX en los últimos 11 años.