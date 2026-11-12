El futbolista del Copenhague reconoció la calidad de sus compañeros, pero aseguró que él va a pelear por su lugar

Luego de más de un año fuera por una lesión y tras un gran regreso a las canchas, el futbolista mexicano Rodrigo Huescas volvió a una convocatoria de la Selección Mexicana. El futbolista del Copenhague se incorporó a la concentración de Rafael Márquez para los juegos contra Jamaica con una sola intención, hacerse de la titularidad.

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“Esto es una competencia”

Previo a los duelos de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el futbolista mexicano confesó que hay un gran talento en la lateral del equipo tricolor, no obstante, aseguró que esto es una competición por lo que cada uno debe apartar lo propio para así poder hacer de un lugar en el equipo titular.

Eso no va de la mano conmigo (laterales), vengo a aportar lo que puedo, Kevin es un gran jugador, Isra también, son buenos jugadores, esto no deja de ser una competencia, lo primordial es apoyarnos entre todos, se les desea lo mejor y se va dando. Físicamente sabemos que va a ser el partido más fuerte, también tienen jugadores con calidad, lo primordial es defender primero y luego tenemos a nuestros extremos y delanteros, los laterales tienen un trabajo más específico, vamos a ver cómo nos toca”, declaró para TUDN.

Mateo Chávez y Rodrigo Huescas en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

Del mismo modo, el canterano de Cruz Azul reconoció que en su regreso busca consolidarse en la posición, pues ahora que ha vuelto su meta es ser una de las caras constantes en la convocatorias y sobre todo en el 11 titular.

Son muchos, principalmente tomar la posición, quiero consolidarme en esa posición, era muy importante regresar, cuesta, es muy difícil como jugador, quiero llegar y hacerme sentir y que estaré listo y preparado”, añadió.

Entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo tomó Huesca su regreso con México?

Luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Huescas no solo estuvo fuera de las canchas por casi un año, sino que también se perdió la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo. Afortunadamente, el futbolista es de regreso y consiguió una ‘anhelada’ convocatoria’, misma que piensa aprovechar al máximo.

Fue de las pocas veces que anhelaba la convocatoria, estoy muy feliz. Creo que gané en todos los sentidos, como jugador me hubiera encantado jugar todo el año, uno nunca sabe qué hubiera pasado, a veces el futuro es incierto, me lesioné, me tocaba ver hacia adelante, el objetivo ir al Mundial, no se dieron las circunstancias, me tocó enfocarme en otras cosas, tenía claro el Mundial, cuando se decide que no, pues ahora era recuperarme tranquilo, en mi vida familiar, como persona crecí bastante, hoy en día estoy preparado para lo peor, eso te hace mejor, me siento más preparado que nunca”, concluyó.