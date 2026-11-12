Muere Jesús Manuel Montiel Urías, árbitro de la FMF, a los 42 años en Sinaloa

El silbante, conocido como 'El Lito', fue encontrado sin vida en su domicilio en Ahome, Sinaloa; las autoridades investigan las causas de su fallecimiento

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús Manuel Montiel Urías, árbitro acreditado ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en el municipio de Ahome, Sinaloa, a los 42 años de edad.

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De acuerdo con información difundida por medios locales, el hallazgo ocurrió el miércoles 11 de noviembre en la comunidad de Nuevo San Miguel, donde familiares del silbante lo localizaron inconsciente en el área de la regadera de su vivienda.

Tras encontrarlo en esas condiciones, sus familiares solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los cuerpos de auxilio llegaron al inmueble, confirmaron que Montiel Urías ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

La noticia de Jesús Manuel Montiel Urías | @noroestemx

¿De qué murió Jesús Manuel Montiel Urías, árbitro de la FMF?

Hasta el momento, las causas de la muerte de Jesús Manuel Montiel Urías no han sido confirmadas oficialmente. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

La Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones necesarias para determinar los motivos del deceso. Por ahora, no se ha dado a conocer un dictamen oficial, por lo que se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las indagatorias.

La sede de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

¿Quién era Jesús Manuel Montiel Urías, conocido como El Lito?

Jesús Manuel Montiel Urías nació el 10 de marzo de 1984 en Sinaloa y era ampliamente conocido como 'El Lito' dentro del futbol amateur de la región de Ahome, donde desarrolló una trayectoria vinculada tanto al arbitraje como a la práctica del balompié.

El silbante se encontraba acreditado ante la Federación Mexicana de Futbol a través del Colegio de Árbitros de San Miguel Zapotitlán, organización con la que participaba en actividades relacionadas con el arbitraje dentro de las competencias de la región.

Además de su labor como árbitro, Montiel Urías también se desempeñaba como futbolista en las categorías de Primera y Segunda Fuerza de las ligas locales. Su fallecimiento ha generado muestras de condolencia entre integrantes del gremio arbitral y la comunidad deportiva sinaloense, donde era una figura conocida.