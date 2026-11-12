Algunos futbolistas del equipo de Coapa se dieron cita para presentar una colaboración con 'Tacos Atarantados'

La fiesta continúa en América. Luego de una edición de jersey y coleccionables, además de un memorable foto oficial, las Águilas volvieron a sorprender a sus fans, esta vez con una colaboración con la taquería ‘Tacos Atarantados’, presentando una nueva colección de ropa con la cadena de comida, de la mano de Henry Martín, Luis Malagón y Alejandro Zendejas.

¿Cómo es la colaboración de América?

Cuando parecía que el equipo Azulcrema ya le había dado todo lo que tenía a su afición, llegó una colaboración más. Mediante un evento realizado en una de la sucursales de Tacos Atarantados, Zende, Malagón y Henry presentaron los nuevos productos disponibles en las distintas sucursales, además de protagonizar un video preparando los tacos tradicionales del lugar.

En las imágenes se puede ver a los tres futbolistas conviviendo con la gente que trabaja en el lugar, además de convivir con algunos fanáticos que se dieron cita y otras personalidades del mundo del deporte, como el peleador de MMA, Lazy Boy.

Henry Martín en evento con América | x:@ClubAmerica

Los jugadores compartieron un buen momento con sus fanáticos, a quienes además de regalarles fotos y videos también pudieron servirles algunos tacos, para que al final ellos mismos disfrutarán del sabor del nuevo colaborador del Club América por sus 110 años, los cuales estarán juntos del 11 al 15 de noviembre.

CAxAtarantados , una colaboración que une el fútbol, ​​la gastronomía y el americanismo, para llevarte a una experiencia completamente nueva. Del 11 al 15 de noviembre, Club América toma las sucursales participantes de Atarantados, donde podrás encontrar sabores únicos y la nueva colección especial que unas ambas identidades. ¡Ahí nos vemos, americanistas!”, se lee en el comunicado del club.

Alejandro Zendejas en evento con América | x:@ClubAmerica

¿Qué sigue para el América?

Tras un electrizante empate en Clásico Capitalino contra los Pumas de la UNAM, el cuadro dirigido por Guillermo Almada tendrá un parón, esto gracias a la Fecha FIFA del mes de noviembre. Sin embargo, para no perder ritmo las Águilas jugarán un duelo amistoso ante el New York Red Bulls, en el Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos), el próximo sábado 14 de noviembre.

Posterior a la Fecha FIFA, las Águilas cerrarán su participación de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX ante los Tigres de la UANL el próximo 21 de noviembre, partido correspondiente a la Jornada 17 y que podría servir para que el América recupere el liderato del torneo, en caso de una combinación de resultados.