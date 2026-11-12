Chivas encontró lejos del Estadio AKRON una de sus principales fortalezas durante el Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito convirtió sus partidos como visitante en una garantía de regularidad y consiguió terminar invicto en sus ocho compromisos fuera de casa, un registro que lo distinguió durante la Fase Regular y que puede convertirse en un factor importante de cara a la Liguilla.
El Guadalajara acumuló tres victorias y cinco empates en sus ocho visitas, resultados que le permitieron sumar 14 de los 24 puntos disputados. Además, registró 11 goles a favor y solamente seis en contra, números que reflejan el equilibrio que encontró el conjunto rojiblanco entre su capacidad ofensiva y su solidez defensiva.
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A lo largo del campeonato, el Rebaño consiguió empates ante Puebla, Pachuca, América, Atlas y León, mientras que sus victorias llegaron frente a Santos, Atlético de San Luis y Monterrey.
La solidez defensiva fue uno de los factores determinantes para conseguir este registro. El Guadalajara recibió únicamente seis anotaciones en ocho encuentros y logró mantener su portería en cero en tres ocasiones. En ese apartado, Raúl Rangel tuvo actuaciones importantes, particularmente en compromisos de alta exigencia como la visita a Monterrey.
Otro aspecto destacado fue la capacidad del equipo para competir en diferentes escenarios. Chivas consiguió puntos en estadios complicados como el Hidalgo, el Azteca, el Jalisco y el BBVA, además de salir sin derrota de sus compromisos ante América, Atlas, Pachuca y León. Incluso en encuentros donde tuvo que remar contra corriente, como ocurrió frente a Puebla, Atlas y León, encontró la manera de rescatar resultados.
En cuanto a los antecedentes históricos, destaca lo conseguido durante el Clausura 2023, cuando el Guadalajara, bajo la dirección técnica de Veljko Paunović, acumuló una racha de seis partidos consecutivos sin perder fuera de casa.
Por lo pronto, el equipo de Gabriel Milito ya puede presumir una de sus principales fortalezas en el Apertura 2026, por lo que llegarán al cierre del campeonato con la satisfacción de no haber perdido fuera de casa y con una estadística que puede resultar determinante en la Liguilla: su capacidad para competir, sumar puntos y conseguir resultados sin importar el estadio en el que juegue.