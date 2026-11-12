La reconocida actriz mexicana confesó que le escribió al jugador de Chivas para agradecerle por vestirse de la Chilindrina

El dia de muertos dejó grandes momentos entre los jugadores de la Liga MX, pero sin duda el que se robó lo reflectores fue el desfile de disfraces de las Chivas Rayados del Guadalajara, donde Roberto ‘Piojo’ Alvarado fue el favorito al disfrazarse de la Chilindrina, reconocido personaje del Chavo del 8, momento que la propia actriz que le dio vida, María Antonieta de las Nieves, no dejó pasar.

¿Qué dijo Maria Antonieta de las Nieves?

Durante la alfombra roja de los Premios Líderes de México, la veterana actriz mexicana fue cuestionada sobre el disfraz del futbolista del Rebaño, María Antonieta confesó que sí estuvo al tanto del momento y que incluso le escribió para decirle cuánto lo quería.

El proyecto de La Chilindrina buscará mostrar recuerdos nunca antes vistos de la famosa vecindad. / X

Piojo, mi vida, adoro al Piojo. Ya le mandé un mensaje para decirle que lo quiero mucho, que gracias por disfrazarse de la Chilindrina. La única que puede decir algo soy yo, porque tengo la autorización y soy dueña del personaje”, confesó la actriz.

Del mismo modo, Antonieta de las Nieves recalcó el tema de los derechos del personaje, confesando que todos los que quieran disfrazarse o hacer homenaje de la Chilindrina pueden hacerlo, ya que ella se siente halagada y agradecida.

Todos los que se quieran disfrazar de Chilindrina, yo les voy a decir que sí, que muchísimas gracias, que me siento muy orgullosa”, añadió.

Jugadores de Chivas en el día de muertos de 2026 | x:@Chivas

¿Cómo fue el desfile de Chivas?

A través de sus redes sociales, el club Rojiblanco presumió en el dia de muertos a sus futbolistas disfrazados, en el video se puede ver a Hugo Camberos, quien se disfrazó de porrista; Rubén González, caracterizado como Beetlejuice; Luis Romo, con uniforme de beisbolista, y Brian Gutiérrez, vestido como Wonka.

La actividad no solo demostró el buen ambiente que hay en Chivas, sino el buen momento del equipo, pues el fin de semana del día de muertos el equipo logró imponerse 4-2 a los Potros de Hierro del Atlante, colándose en la parte alta del Apertura 2026 de la Liga MX.