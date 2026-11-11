Kimi Antonelli cumple su promesa y sorprende a Mercedes con un look tricolor tras conquistar la Fórmula Uno

El piloto llegó así a las instalaciones de Mercedes en Brackley y provocó las reacciones de Toto Wolff y George Russell

Kimi Antonelli no necesitó subirse a un monoplaza para convertirse nuevamente en protagonista. El joven piloto italiano cumplió la promesa que había hecho tras conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1 y apareció en la sede de Mercedes con el cabello teñido de verde, blanco y rojo, los colores de su país.

Kimi Antonelli cumplió su promesa y llevó a Italia en el cabello

La ocurrencia había sido adelantada por el propio corredor después de asegurar el título en el Gran Premio de México. Antonelli había prometido que, si conseguía convertirse en campeón del mundo, cambiaría radicalmente su apariencia para celebrar el mayor logro de su trayectoria.

La idea era presentarse con ese aspecto frente a los trabajadores de Mercedes durante su visita a Brackley, Inglaterra, y finalmente lo hizo. La escudería compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje que resumió la sorpresa: "Kimi lo hizo. ¡Realmente lo hizo!".

Toto Wolff y George Russell reaccionaron al nuevo look del campeón

Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de México tras coronarse | IMAGO 7

La llegada del italiano no pasó desapercibida para nadie. Toto Wolff, jefe de Mercedes, se quedó sorprendido al observar el cabello tricolor de su piloto y, después de unos segundos, reaccionó con una pregunta en tono de broma: "¿Pagaste por esto?". George Russell también se mostró desconcertado por el cambio de imagen de su compañero.

El nuevo look se convirtió en una divertida manera de festejar una temporada histórica para Antonelli, quien a sus 20 años consiguió el campeonato mundial y devolvió a Italia a lo más alto de la Fórmula 1 después de 73 años.

Kimi Antonelli mostró su pelo pintado verde, blanco y rojo | Mercedes