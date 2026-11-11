Kimi Antonelli no necesitó subirse a un monoplaza para convertirse nuevamente en protagonista. El joven piloto italiano cumplió la promesa que había hecho tras conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1 y apareció en la sede de Mercedes con el cabello teñido de verde, blanco y rojo, los colores de su país.
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Kimi Antonelli cumplió su promesa y llevó a Italia en el cabello
La ocurrencia había sido adelantada por el propio corredor después de asegurar el título en el Gran Premio de México. Antonelli había prometido que, si conseguía convertirse en campeón del mundo, cambiaría radicalmente su apariencia para celebrar el mayor logro de su trayectoria.
La idea era presentarse con ese aspecto frente a los trabajadores de Mercedes durante su visita a Brackley, Inglaterra, y finalmente lo hizo. La escudería compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje que resumió la sorpresa: "Kimi lo hizo. ¡Realmente lo hizo!".
Toto Wolff y George Russell reaccionaron al nuevo look del campeón
La llegada del italiano no pasó desapercibida para nadie. Toto Wolff, jefe de Mercedes, se quedó sorprendido al observar el cabello tricolor de su piloto y, después de unos segundos, reaccionó con una pregunta en tono de broma: "¿Pagaste por esto?". George Russell también se mostró desconcertado por el cambio de imagen de su compañero.
El nuevo look se convirtió en una divertida manera de festejar una temporada histórica para Antonelli, quien a sus 20 años consiguió el campeonato mundial y devolvió a Italia a lo más alto de la Fórmula 1 después de 73 años.
Ahora, además de su nombre en los libros de historia, el joven piloto tendrá una celebración que difícilmente pasará inadvertida entre los aficionados.