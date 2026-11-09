Esto es lo que deja el GP de Brasil ante el título de constructores y el lugar que pasan a ocupar en la historia de la Fórmula 1, no sólo por Kimi Antonelli, sino por lo que la escudería alemana significa para la Máxima Categoría

Mercedes selló en Interlagos el doblete de 2026, con Kimi Antonelli Campeón de Pilotos y el título de constructores número nueve empatando a Williams, y quedó a un campeonato de constructores y a tres de pilotos de McLaren.

GP de Brasil: Norris gana y Mercedes se corona

Lando Norris de McLaren, aprovechó las condiciones de piso mojado y la pole position para quedarse con la victoria del GP de Brasil. Mercedes no tenía que ganar y aseguró el título de constructores con un cuarto y un quinto lugar

El arranque de la competencia fue en condiciones de pista mojada, se secó y volvió la lluvia al final. Norris lideró 47 de las 71 vueltas y ganó por 14.6 segundos sobre Verstappen. Esta es su tercera victoria del año.

Antonelli, pasó de ser líder a quinto . Se salió de pista en la vuelta a la parrilla, superó a Norris en la primera curva y lideró temprano, pero tuvo trompos en la curva 1 y reportó que el auto se le iba de un lado; al final cedió el lugar a Russell por orden del equipo.

Doblete de Red Bull en el podio . Verstappen salió 21º por sanciones por cambios de unidades de potencia y terminó segundo; Hadjar completó el podio para su cuarto festejo entre los tres primeros, que curiosamente, todas estas han sido en 3er lugar.

Ferrari tuvo un día flojo . Hamilton salió 20º y terminó noveno en su GP 400; Leclerc, el nuevo padre de la F1 (por el nacimiento de su hija, Bianca) fue séptimo tras rebasar a Lawson en la penúltima vuelta.

Los latinos de América . Checo Pérez en su Cadillac salió 22º y terminó 18º, mientras que el argentino Franco Colapinto fue 13º al final. El brasileño Gabriel Bortoleto acabó en 16º y el otro piloto local, Rafael Cámara finalizó 20°.

La cuenta del título. Mercedes necesitaba superar a Ferrari por tres puntos o más y lo consiguió con creces, pues sumó 22 contra 8 de Ferrari.

Quedan tres fechas para terminar la temporada: Las Vegas que se corre en la noche del sábado 22 de noviembre, Qatar para el fin de semana del 29 de noviembre y Abu Dabi que da el cierre de la temporada el 6 de diciembre.

Festejos de Mercedes en Brasil | Mercedes AMG

Comparativo de títulos

Con su noveno título de constructores, Mercedes iguala a Williams en el tercer lugar histórico, y con diez títulos de pilotos es tercera en esa lista, detrás de Ferrari y McLaren.

El máximo ganador de campeonatos de constructores es Ferrari, con 16 títulos de constructores y 15 de pilotos, pero desde 2008 no ha vuelto a conseguir la corona de la máxima categoría.

El segundo más ganador es Mclaren, con dos títulos consecutivos antes de llegar a 2026 para sumar 10 campeonatos de equipos y 13 títulos de sus pilotos.

Williams es un histórico equipo de carreras que llena de abolengo la parrilla, pero ya no en sus mejores épocas, cuando Frank Williams estaba al mando de la escudería que lleva su apellido. Se quedaron con 9 títulos en 1997 y esperan volver a subir próximamente. Tienen en sus números 7 campeonatos de pilotos.

Mercedes, con lo conseguido este fin de semana, empató la marca del tercer equipo más exitoso en la Fórmula 1 con nueve títulos como equipo (2014-2021 y 2026) y diez coronas para sus pilotos. Sus pilotos coronados son Juan Manuel Fangio en 1954 y 1955, Lewis Hamilton en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Nico Rosberg en 2016 y Andrea Kimi Antonelli en 2026 y así están por delante de Red Bull, quienes tienen 6 campeonatos de constructores y 8 de pilotos

Festejos de Mercedes en Brasil | Mercedes AMG

Capacidades y competencia en 2026

Mercedes es el equipo más completo de la parrilla: fabrica su chasis y su motor, y su planta de motores surte a cuatro equipos en la parrilla contándose como una de esas escuderías y sumando a McLaren, Williams y Alpine, contra tres a los que Ferrari proveé de fuentes de poder sumando a Haas y Cadillac.

Mercedes acertó con el reglamento y ganó siete de las ocho primeras carreras y 12 de las primeras 18; Russell dijo que las nuevas reglas "van con nuestras fortalezas". Su punto débil fue la confiabilidad a mitad de año.

McLaren llegó tarde a la pelea y no pudo defenderse como el campeón vigente de pilotos y constructores. Arrancó el año por detrás y no ganó hasta Hungría después de una mejora del auto. Compite contra el proveedor de su propio motor.

Ferrari fue la segunda fuerza, con dos victorias, una de ellas de Lewis Hamilton que ganó en Barcelona y Charles Leclerc que logró la de Silverstone. En México, ambos pilotos tuvieron la oportunidad de conseguir la tercera del año, pero entre ellos se anularon para regalar la victoria a Max Verstappen con su batalla personal.

Red Bull hace lo que mejor sabe hacer… se sostuvo con Verstappen en esta temporada y están en la pelea del subcampeonato. Con el nuevo motor Red Bull-Ford, Verstappen ganó tres carreras, incluida México, y fue segundo en el certamen de pilotos antes de Brasil.

Lo que Mercedes aporta al deporte motor

Su aporte se resume en tres cosas: la tecnología híbrida que definió la década pasada, motores que impulsan incluso a sus rivales directos y una cantera que ya produjo un campeón mundial.

Las "Flechas de Plata" ganaron el campeonato de pilotos en 1954 y 1955 con Fangio pero desde el regreso a las pistas y en concreto a la Fórmula 1 han vuelto a ser protagonistas.

Desde el cambio de reglamento de 2014, Mercedes ganó ocho títulos de constructores seguidos (2014 a 2021) y siete de pilotos (2014 a 2020), una racha sin precedente que superó los seis seguidos de Ferrari entre 1999 y 2004.

La superioridad técnica de Mercedes se nota en cómo está repartiendo motores para toda la parrilla y se nota porque surtió a McLaren de 1995 a 2014 y otra vez desde 2021. Con ese motor McLaren ganó los títulos de constructores de 2024 y 2025. Además, entrega a sus clientes las mismas unidades que usa el equipo de fábrica, y McLaren y Williams tienen contrato hasta 2030, igual que Alpine.

Nada puede hacerse si no se siembra adecuadamente y por ello tienen cantera propia. Antonelli entró al programa de jóvenes de Mercedes a los 11 años y es el primer egresado del programa que gana el Mundial de Pilotos.

Si bien Mercedes había abandonado el deporte motor como equipo oficial desde 1955 tras el accidente en Le Mans, desde 2010 el programa Mercedes-AMG Customer Racing vende autos GT3 y GT4 a equipos de todo el mundo.

Su mayor hazaña fue ocupar los cuatro primeros lugares de las 24 Horas de Nürburgring de 2016 y para 2025 regresó a Le Mans, con equipos clientes y diseños inspirados en las Flechas de Plata.

Antonelli y la distancia con McLaren

Antonelli se coronó el 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con 20 años y 68 días, al terminar tercero con cuatro carreras por disputar. Su título le devolvió a Mercedes un campeonato de pilotos que no ganaba desde 2020

Es el campeón más joven de la historia (el anterior era Vettel, con 23 años y 134 días), es el primer italiano desde Alberto Ascari en 1953 y el primer campeón nacido en el siglo XXI. Es el cuarto campeón de Mercedes tras Fangio, Hamilton y Rosberg y, además, es uno de sólo cuatro pilotos que ganaron el título en su segunda temporada.

Este año, Antonelli Ganó nueve carreras, cinco de ellas consecutivas: China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco, después de ser séptimo del campeonato en su año de novato.

Llegó a México con 123 puntos de ventaja sobre Russell y cerró esa fecha con 380 puntos, contra 261 de Verstappen, 259 de Hamilton y 250 de Russell.

Su jefe en Mercedes AMG F1 Team, Toto Wolff dijo que es un título distinto a los de Hamilton, porque Antonelli creció dentro de Mercedes y "sigue siendo un niño".

Su cercanía como multicampeón de constructores ante McLaren es presión al extremo por la historia de la Fórmula 1, pues están a un título de constructores (9 contra 10) y a tres de pilotos (10 contra 13).

El detalle ahora es que si bien los grandes campeones tuvieron sus oportunidades con sus equipos a una buena edad, nadie lo había hecho tan temprano como Kimi Antonelli, pues es un piloto de 20 años compitiendo en un ciclo de reglamento que le favorece, por lo que Mercedes podría igualar a McLaren en constructores con un título más en los próximos años y además, aunque en en rubro de pilotos necesitaría tres, es toda una amenaza deportiva para los libros de historia.

Mercedes está aquí para hacer historia

Mercedes está entre los grandes por cinco razones que se sostienen en los datos: su racha récord, su lectura de los cambios de reglamento, su continuidad directiva, su relevo de pilotos y su estructura completa.

Tienen simplemente ocho títulos de constructores seguidos (2014 a 2021) y siete de pilotos (2014 a 2020); en 2020 llegó a su séptimo doblete consecutivo, cuando el récord anterior, de Ferrari, era de cinco.

Se atrevieron desde el principio y dominaron en 2014 con la era turbo-híbrida y volveron a hacerlo en 2026 con las nuevas reglas, tras cuatro años sin títulos en la etapa de efecto suelo, encontraron la forma de regresar al liderato.

Toto Wolff encabeza el equipo desde 2013 y muestra una continuidad directiva importante para la escudería que no ha dejado de cosechar campeonatos y pelear para mantenerse en la zona de pelea de puntos y podios.

Mercedes no ha perdido el paso a pesar de los cambios. Hamilton ganó seis de sus siete títulos con Mercedes y empató el récord de Schumacher, mientras que Nico Rosberg ganó el de 2016 y Antonelli el de 2026, tras una decisión de Wolff de apostar por un novato como sucesor de Hamilton.

Para decir las cosas con más claridad, Mercedes es una organización muy completa. Tienen fábrica, planta de motores, clientes de peso y cantera de pilotos funcionan bajo una misma marca, algo que pocos equipos pueden presumir.