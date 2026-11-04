Así como lo lees: Cuauhtémoc Blanco volverá a vestir la playera del Club América en una cancha, lo hará en el 110 aniversario del conjunto de Coapa y en contra de un equipo internacional, el Atlético de Madrid.

El mítico ‘10’ de las Águilas es la gran sorpresa del partido de Leyendas del América ante el Atlético de Madrid en Puebla este 15 de noviembre, que reunirá a más de 30 figuras emblemáticas de cada club.

Con el América estarán desde Zague hasta El Matador Hernández, Sambueza, Cabañas, Piojo López, Adolfo Ríos, Mosquera y Osvaldo Martínez, entre otros, mientras que con los colchoneros jugarán David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín, Maxi Rodríguez o Juanfran.

ATLAS GANA EN GENTE A CHIVAS, ¿Y PUMAS?

A falta de dos fechas de Apertura, la Liga MX tiene promedio de asistencia por arriba de los 26 mil aficionados partido, aunque en la última jornada se registró el peor de todos: el Juárez vs Querétaro que no tuvo ni cinco mil personas en la frontera.

Pues el mandón de asistencia en casa sigue siendo el Monterrey, con promedio de 46 mil 787 por juego, seguido por América (41 mil 430) y sorpresivamente en tercer lugar no está un grande, sino Atlas (39 mil 504) que ya le ganó apenas a Chivas (39 mil 117).

También destaca que este Apertura, apenas por encima de los tradicionales que llevan menos gente a sus gradas, Juárez (9 mil 064), Pachuca (13 mil 635) y San Luis (16 mil 518), está Pumas con gris promedio de 17 mil 605 aficionados en sus partidos. No cabe duda que la crisis de Universidad ya impacta en su afición.

DOÑA TELE MOVIÓ EL HORARIO

Finalmente ganó la televisión: a pesar de que el partido entre Tigres y Cruz Azul de este sábado estaba pactado para las 17:00 horas, transmitido por TV Azteca y FOX One en México y para Estados Unidos por FOX Deportes, Universo y Estrella TV, pero la Liga MX le pidió a los clubes moverlo a las 19:00 horas, a petición de la televisión para competir con la transmisión de Televisa.