¿Y entonces por qué lo dijo el Turco? Ahí está la clave. Aunque Doña Fede hizo circo, maroma y teatro por volver a justificar que se rompió el reglamento un futbolista que usó dos números en el mismo torneo, el dardo que lanzó Mohamed al América tenía justificación.

Así como borraron el registro de los auxiliares que salieron a la banca con Rayados y Chivas sin tener el requisito que pide el reglamento, hoy ya tampoco aparece Ícaro con el primer equipo del América, aunque jugó con los dos dorsales, algo que está prohibido. Al fin que al rato ya nadie se va a acordar.

En cuanto Beto Bernard destapó esta falta al reglamento, en Doña Fede quedaron alertados y le pidieron al América explicar mediante una carta cómo fue que les autorizaron el movimiento, para después emitir el comunicado recordar que en nuestro futbol todos los reglamentos se pueden doblar, sólo basta que digan que pidieron el permiso correspondiente.

Es que a Toluca no lo dejaron

Entonces, la pregunta: Si el reglamento lo permite, ¿para qué lo puso Mohamed en la mesa? Pues resulta, mi Franky, y esto no te lo va a contar nadie más, que el Turco tenía una poderosa razón.

El Toluca quiso hacer lo mismo con uno de sus futbolistas, el hijo del ex jugador William da Silva, quien tiene la doble nacionalidad, William Gabriel Barbosa, lo quisieron dar de alta en el primer equipo y después que bajara a la juvenil, pero contrario a lo que sucedió con Ícaro, la FMF les dijo a los Diablos que no podían.

Cuando el cuerpo técnico del Turco preparaba el partido contra el América, revisaron los números de rendimiento de sus rivales en la FMF y notaron que aparecía Ícaro con doble registro, y además de ver la inconsistencia al reglamento, pues no entendían por qué a las Águilas sí se los permitieron. Parecen dos reglamentos, uno para los cuates y otro para el resto.

El Azteca evitó otro pleito

Ya de lo que pasó en el partido, pues terminó calientito por otro terrible arbitraje del Tribilín Santander en el Azteca, mucha bronca entre América y Toluca en la cancha, por eso, las autoridades del estadio hicieron todo para que no se repitiera el pleito en el pasillo del torneo pasado.

Pues me cuentan que decidieron que el plantel escarlata se fuera primero a vestidores, mientras los americanistas se quedaron unos 15 minutos en la cancha, haciendo algunos ejercicios postpartido, para que no se enfrentaran de nuevo; ya después ingresaron las Águilas. Bien ahí.

Doña tele hace su juego

Vaya jornada que tendremos el sábado, mientras el viernes juega la chiquillada, el sábado tres duelazos: Tigres vs Cruz Azul a las 17:00, luego Toluca vs Rayados a las 19:00 y el cierre con el Pumas vs América a las 21:00, todos por señal abierta. Peeeeero, me cuentan que las televisoras están haciendo su juego para quitarse rating.

Resulta que en EU, el juego en el Volcán va por Estrella, Universo y FOX Deportes, que junto a TV Azteca, ya le pidieron a Tigres que busque reprogramar el partido para que la pasen en el horario estelar de las 21:00 horas, al mismo tiempo que el Clásico Capitalino en CU, para competirle a Televisa. Veamos si aceptan.

A Canelo le salió el horario

Y ya de cierre, vaya que le salió la jugada al Canelo, que contrario a lo que quería DAZN en el horario de la pelea, que fuera primetime nocturno en CDMX y Los Ángeles, sus principales mercados, el boxeador tapatío eligió pelear en la noche de Arabia y así paso por la tarde en nuestro país.

Me dicen que al menos a Azteca le fue muy bien en la transmisión del sábado del pleito contra Mbilli pues superó 6.5 a uno la transmisión de la calificación del Gran premio de México, que también pasó en abierta por Televisa.