El Coloso se rindió ante el juvenil de los Xolos, mi Frankie, además de que Doña Fede tendrá que meter manos en el asunto en el América vs Tijuana

Vaya ovación que el Estadio Azteca le brindó a Gil Mora cuando saltó a la cancha frente al América, como pocas veces (yo me acuerdo de Ronaldinho con Querétaro), un rival de las Águilas recibió aplausos y gritos de apoyo.

La conversación del partido giró en torno a la participación de Morita, la afición lo pedía y ahora que van a Monterrey, me contaron que Xolos prefirió no compartir detalles de su arribo a la Sultana para evitar justo ese tumulto sobre el chico que recién cumplió la mayoría de edad. Vaya revuelo del 'Fenómeno Morita'.

DOÑA FEDE CASTIGA DISPAREJO

Pues el arbitraje volvió a ser polémico en el empate de América y Tijuana, y en especial viene otro reto para Doña Fede para sancionar (o no, como ya nos acostumbraron) al Pue Gómez, que se fue expulsado y al salir hizo una seña como de 'póngale aguacate', de lana pues, tras la decisión del central.

En la Expansión sí castigaron a lo grande: Julio Cruz encaró y empujó a Lizzet García y recibió 11 juegos de suspensión, cosa que no ha sucedido con las agresiones de jugadores a los árbitros. Está de Gómez debería tener consecuencias, pero parece que volverá a temblar la mano en FMF. Veamos.

REPRE SE DISFRAZA DE DIRECTIVO

Muchos se fueron con la finta de que jugadores uruguayos como el Rayito Rodríguez o el Toro Fernández cambiaban de promotor sólo porque el Chino Lasalvia se lanzó como candidato para dirigir al club de sus amores, Peñarol, pero en realidad sólo dejó en uno de sus asistentes, Damián González, la operación de los futbolistas mientras persigue el sueño de estar al frente del conjunto carbonero.

LA OPCIÓN DE LIRA A EUROPA

Se reactivó la chance de Erik Lira a Europa. Tampoco es que ya están en pláticas y sea inminente, es apenas acercamiento, pero el Valencia empezó a sondear, al grado que preguntó en Cruz Azul si aceptarían en negociación una posible parte del pago a otro jugador, como el delantero Hugo Duro.

Sin embargo, y aunque algunos se emocionaron con el atacante español, a La Máquina no le interesa por ahora incorporar ese perfil, así que descártenlo. Acá lo positivo es que el Valencia del Vasco muestra intenciones, veamos qué tanto avanzan.

LA PELI DEL ATLANTE CONECTA DE NUEVO

Y ya de salida, vaya presentación de la película documental del Atlante en CDMX, emotiva en la Cineteca Nacional, a la que no sólo asistió el equipo del director Rafa Aparicio y la familia Escalante, productores, sino algunos aficionados destacados, como el actor Guillermo Murray, el periodista Beto Murrieta, el cómico Balardi y hasta el músico Sabo Romo, así como figuras de la historia azulgrana como Manolete Hernández, miembro del Salón de la Fama, o el portero Félix Fernández.