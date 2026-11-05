Tienes crisis de '9' en Selección y tienes al mejor '9' mexicano del momento ¿y no lo convocas?

Ya no entendí. Tienes crisis de '9' en Selección y tienes al mejor '9' mexicano del momento en la figura de Henry Martín, sublíder de goleo en Liga MX, sólo debajo del descomunal torneo de Rondón que marcó 15, además el americanista es el que registra la mayor expectativa de gol en el Apertura... ¿y no lo convocas?

Y no es un tema de edad, porque ahí estará el Tecatito Corona de regreso al Tri, que vaya que se lo ganó con sus actuaciones en Monterrey, con los mismos 33 años que tiene Henry.

Está claro que aunque el Vasco Aguirre y Pol Lorente ya se fueron de la Selección, el veto a Henry Martín permanece y aunque sea goleador en fuego, nada más podrá hacer para abrir de nuevo esas puertas. ¿Te acuerdas que lo cepillaron de la Copa América en época del Jimmy Lozano por aquella genial renovación? También estaba a puro gol. Pero ya sabemos qué injusto es el futbol muchas veces, ¿no?

Y una incongrencia de Rondón

¿Sabes cuál es la ironía de los goleadores de Liga MX? Que el Rey Salomón, que alcanzó ya 15 anotaciones en un torneo, cifra que no se lograba desde el Tito Villa con Cruz Azul en el Apertura 2009, ¡tampoco fue llamado a su Selección! Así como lo lees, Oswaldo Vizcarrondo no contempló a Rondón. En todos lados se cuecen habas.

Hablaron con Alexis y vuelve

Rafa estuvo ayer en Toluca y habló con los seleccionables, en especial con Alexis Vega, quien había dicho que iba a analizar con su familia retirarse del Tri. Contrario a lo que hacía el Vasco, que le doraba la píldora a medio mundo, Márquez es mucho más frontal y directo.

El nuevo entrenador del Tri le preguntó a Alexis si estaría comprometido a regresar y ganarse un lugar, una competencia sana y que demuestre que puede hacerse de ese extremo por izquierda (que está complejo porque la posición es de Quiñones), lo que el ídolo escarlata aceptó así que ahí estará en la Fecha FIFA. ¡Venga, Muñe!

¿Y dónde está Marcel?

Y quien se esperaba que también pudiera hablar con Rafa Márquez sobre su futuro en Selección, era Marcel Ruiz. Habló con el Vasco tras la lesión de ligamento y menisco del semestre pasado, Aguirre le prometió que lo contemplaría en la lista del Mundial si volvía a jugar antes del verano, y lo hizo, pues postergó su operación, pero el entrenador no cumplió su promesa.

Pues Marcel, que está en el proceso de rehabilitación, justo no pudo estar en las instalaciones del Toluca ayer porque trae una gripa ahora sí que 'marca diablo', que no le dio chance de acompañar a sus compañeros con el cuerpo técnico del Tri. Ni modo, ya vendrá la buena.

Malagón, por ahorita no

Otra sorpresa en la lista de Selección es la ausencia de Luis Ángel Malagón, pues a pesar de que ya volvió con regularidad al arco del América, en el Tri, Xabier Mancisidor recomendó mantener a Tala y apuntalar al Gato García como el segundo. Ya vendrá la buena, Mala, con un poco más de paciencia.

Los colados en la foto oficial

Por cierto, en la foto oficial del América en la cancha del Estadio Azteca, una chula estampa, con el uniforme espectacular del 110 Aniversario, pues dos detalles que pocos vieron: primero, está Ícaro con su 217, número de las juveniles, aunque no aparece en los 26 de la plantilla en la página de la Liga MX. Pero ahí estuvo, remarcando que las Águilas recibieron permiso especial para doblar el reglamento.

Y el otro ‘colado’ fue otro extranjero que no está registrado con las Águilas este torneo, pero como tiene contrato y no pudieron acomodarlo en otro club, pues apareció en la foto, el chileno Víctor Dávila, quien justo estaba de cumpleaños 29 ayer y que estaba ahí a la orilla, en una esquinita, como para recordar que aún pertenece, pero no pertenece.

Doña Tele cambia de nombre

La fecha final para que Fox Sports México deje de ocupar esa marca es el próximo lunes 9 de noviembre, cuando saldrá ya con otro nombre y logo, y que tampoco será el de beIN Sports, con los que finalmente no lograron arreglarse, así que me dicen que será uno nuevo, nuevo.