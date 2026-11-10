Kimi Antonelli regresa a Italia y recibe felicitación especial desde la torre de control en el aeropuerto de Bolonia

El piloto de Mercedes aterrizó en su ciudad natal por primera vez desde que conquistó el campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de México

Kimi Antonelli regresó a Bolonia después de conquistar su primer título de Fórmula 1 y recibió una felicitación muy especial desde la torre de control del aeropuerto, donde el personal de aviación se rindió ante su histórica conquista.

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"¡Grande Kimi! ¡Bienvenido de vuelta a casa, campeón!", fue el mensaje que recibió el joven de Mercedes a través de la comunicación de radio durante su aterrizaje. Un gesto que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de su regreso a Italia.

Kimi Antonelli vuelve a casa como campeón del mundo

El aterrizaje en Bolonia representó el primer regreso del italiano a su país desde que se coronó en el Gran Premio de México, el pasado 1 de noviembre. Después de aquella celebración, Antonelli viajó directamente a Brasil para disputar la siguiente carrera del calendario, por lo que no había tenido oportunidad de festejar su campeonato con su gente.

A su llegada también fue recibido por aficionados y medios de comunicación que esperaban al nuevo monarca de la categoría. El piloto de apenas 20 años se mostró agradecido por las muestras de cariño y reconoció que todavía le cuesta asimilar la dimensión de lo conseguido.

Italia vuelve a tener un campeón de Fórmula 1 después de 73 años

La conquista de Antonelli representa un acontecimiento histórico para el automovilismo italiano, pues tuvieron que pasar 73 años para que un piloto de esa nacionalidad volviera a proclamarse campeón mundial. El último había sido Alberto Ascari, quien consiguió sus títulos en 1952 y 1953.

Andrea Kimi Antonelli celebra su título tras el Gran Premio de México | MEXSPORT

Además, el representante de Mercedes hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1, con apenas 20 años.