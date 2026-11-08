Después de cinco años la escudería alemana y Toto Wolf se llevaron el titulo

El piloto de McLaren Lando Norris dominó un lluvioso Gran Premio de Brasil para ganar el domingo tras salir desde la primera posición de la parrilla. Mercedes hizo lo propio al ganar el Campeonato Mundial de Constructores gracias a George Russell y el campeón del mundo Kimi Antonelli.

Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar completaron el podio de la F1 en Interlagos.

Equipo de Mercedes | AP

El nuevo campeón de la F1, Kimi Antonelli, quien aseguró el título el fin de semana pasada, terminó quinto, mientras su equipo Mercedes se adjudicó el campeonato de constructores. Su compañero de equipo George Russell era cuarto.

Norris, quien lideró durante 47 de las 71 vueltas de la carrera, logró su tercera victoria de la temporada y su segunda victoria consecutiva en Brasil.

Lando Norris tras ganar el GP de Brasil | AP

Verstappen comenzó la carrera en el 21º puesto debido a varias penalizaciones por cambios en su unidad de potencia. Lewis Hamilton, de Ferrari, quien se convirtió en el segundo piloto de F1 con 400 largas, terminó noveno tras una situación similar.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, celebró el noveno título de constructores en Mercedes después de la carrera.

Fue un comienzo de temporada muy fuerte que nos permitió llegar hasta el final”, dijo Wolff. “Nunca pensé que esto fuera posible”.

Los dos pilotos locales tuvieron una carrera decepcionante frente a los aficionados brasileños. Gabriel Bortoleto, de Audi, terminó 16º, y el novato de Haas Rafael Câmara fue 20º.