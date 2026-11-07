Kimi Antonelli parte como el gran favorito

La actividad estelar de la Fórmula 1 llega a su punto máximo con la Carrera del Gran Premio de Brasil 2026 este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) sobre el histórico trazado del Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). La transmisión en vivo de la competencia dominical en Brasil se podrá seguir en territorio nacional a través de Sky Sports (mediante los sistemas Izzi y Sky) y vía streaming por F1 TV, Izzi Go y Sky+.

¿Cómo llegan Kimi Antonelli y Max Verstappen a la qualy del GP de Brasil?

Luego de hacer historia el fin de semana pasado al consagrarse como el campeón más joven de la Fórmula 1 a los 20 años en el Gran Premio de México, el piloto italiano Kimi Antonelli llega a territorio brasileño con la mira puesta en seguir ampliando su dominio en la pista:

Kimi Antonelli (Mercedes): El flamante monarca mostró una gran consistencia durante las prácticas libres peleando siempre en los puestos de vanguardia. Con los ajustes realizados por la escudería alemana para maximizar el rendimiento de su monoplaza, el italiano parte como el principal candidato para quedarse con la pole position en Interlagos.

Kimi Antonelli celebrando título mundial en el Gran Premio de México | MEXSPORT

Max Verstappen: Aunque el piloto neerlandés había emergido como la principal amenaza en las carreras anteriores, el paso firme mostrado por Mercedes vuelve a colocar a Antonelli un escalón por delante rumbo a la definición de la parrilla de salida.

Max Verstappen celebra el título en México 2026 | AP

Dónde ver el Gran Premio de Brasil 2026