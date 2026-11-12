La reconocida periodista habló en un podcast sobre los comentarios que comparan su físico actual al de hace 10 años

Vanessa Huppenkothen alzó la voz ante las constantes críticas que ha recibido por los cambios en su físico a lo largo de los años. La reconocida periodista deportiva habló sobre este tema durante una entrevista en el podcast Diario Humano, donde respondió a quienes comparan su apariencia actual con la que tenía durante sus primeros años en televisión.

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¿Qué dijo Vanessa?

La conductora explicó que, con frecuencia, recibe comentarios de personas que consideran que lucía mejor cuando trabajaba en Televisa Deportes o ESPN. Sin embargo, recordó que han pasado 10 años desde entonces y que, naturalmente, su cuerpo ha cambiado con el paso del tiempo.

En mi parte profesional creo que cumplí. La gente me dice: ‘Ahí te veías mejor cuando estabas en Televisa Deportes o cuando estabas en ESPN’, y yo: ‘A ver, ya pasaron 10 años de eso, o sea, perdón, pero ya no tengo 20 años’”, comentó.

Vanessa Huppenkothen | IG:vanehupp

Huppenkothen también señaló la contradicción que encuentra en los comentarios que recibe, pues aseguró que anteriormente era criticada por tener algunos kilos de más y ahora enfrenta cuestionamientos por estar más delgada.

Me dicen que por qué bajé de peso. Primero que estaba muy gordita, luego porque estoy muy delgada. Pues como que la gente no sé qué quiere, entonces la gente no me importa”, expresó.

La periodista reconoció que el público ha sido fundamental en su trayectoria y agradeció el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera. No obstante, dejó claro que las opiniones sobre su apariencia física no determinan cómo se siente consigo misma.

Vanessa Huppenkothen durante un evento | @vanehupp

Vanessa Huppenkothen acepta el paso del tiempo

La comunicadora también reflexionó sobre los cambios naturales que experimenta el cuerpo con el envejecimiento y aseguró que no pretende conservar la apariencia que tenía cuando comenzó su carrera.

Físicamente, pues no, así soy, así voy a envejecer; me van a salir arrugas, canas, me va a salir celulitis, es parte del proceso del tiempo. No voy a ser la chavita de 20 años que conocieron”, sentenció.