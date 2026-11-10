El Papa protagonizó un momento que llamó la atención de los aficionados del deporte

¡El 'Night Night' llegó hasta el Vaticano! El Papa León XIV protagonizó un curioso momento que rápidamente llamó la atención de los aficionados al basquetbol, luego de realizar un gesto que recordó a la celebración característica de Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors.

El movimiento hizo que en redes sociales comenzaran las comparaciones con el festejo del cuatro veces campeón de la NBA, quien suele llevarse las manos hacia el rostro para simular que está durmiendo, una señal que utiliza para celebrar sus grandes actuaciones en la duela.

León XIV y su relación con el basquetbol

No sería extraño que el deporte apareciera en algún momento del pontificado de León XIV. El Papa, nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, ha mostrado cercanía con distintas disciplinas deportivas, especialmente el tenis y el basquetbol.

El pasado 31 de octubre, recibió en el Vaticano a las delegaciones de las universidades de Villanova y Notre Dame, cuyos equipos viajaron a Roma para disputar el Eternal City Tip-Off, una serie de partidos que marcó el inicio de su temporada de basquetbol universitario.

Durante el encuentro, León XIV recibió una pelota de basquetbol, convivió con los integrantes de ambos equipos y destacó que el deporte es una herramienta para fomentar la fraternidad, la solidaridad y la paz.

El papa León XIV permanece en recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente por un tumor pulmonar en Roma./ AP

Stephen Curry y el 'Night Night' que conquistó la NBA

El gesto que hizo recordar al Papa es uno de los festejos más reconocidos de Stephen Curry. El basquetbolista de Golden State Warriors popularizó el 'Night Night', una celebración en la que coloca sus manos junto a la cabeza para simular que se va a dormir, generalmente después de una jugada decisiva.