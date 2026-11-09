Eduardo Nájera considera que Karim López todavía no está listo para brillar en la NBA

Eduardo Nájera considera que Karim López todavía no está listo para brillar en la NBA | NBA

El histórico exbasquetbolista mexicano aseguró que el joven de 19 años necesita tiempo y repeticiones para adaptarse a la liga

Karim López vive sus primeros pasos en la NBA con los Memphis Grizzlies y, aunque su llegada a la mejor liga de baloncesto del mundo representa un acontecimiento histórico para México, todavía tiene un largo camino por recorrer. Así lo consideró Eduardo Nájera, quien analizó el presente del joven mexicano y aseguró que aún no está preparado para tener un papel protagónico en el equipo.

Durante una entrevista que tuvo con ESPN, el exjugador reconoció las condiciones y el talento de López, pero explicó que esta primera temporada debe servirle principalmente como una etapa de aprendizaje y adaptación al ritmo de competencia de la NBA.

Eduardo Nájera considera que Karim López necesita tiempo para adaptarse

Nájera explicó que, por lo que ha observado durante la pretemporada y los primeros minutos del mexicano en la cancha, todavía nota cierta ansiedad en su manera de jugar, pues tiene deseos de destacar, aunque considera que todavía no llega su momento.

"Karim no está listo. Esta temporada es una temporada de aprendizaje para él. Se nota que está ansioso dentro de la cancha, quiere destacar, pero obviamente no es su oportunidad", comentó.

Karim López durante una conferencia con Grizzlies | AP

El histórico basquetbolista también destacó que López debe concentrarse en mejorar mediante la práctica constante y aprovechar cada oportunidad que tenga para sumar experiencia.

"Lo más importante ahorita es repetición, repetición, repetición, seguir jugando con esa energía que sí veo. Sí veo que tiene ese talento donde juega fuerte", agregó.

Asimismo, pidió no comparar al mexicano con otros jóvenes de su generación, como Cameron Boozer, quien también tiene 19 años y ha conseguido tener participación. Para Nájera, cada jugador tiene un proceso de desarrollo diferente y no todos se adaptan al mismo ritmo.

Karim López en la banca de los Grizzlies Memphis | AFP

¿Eduardo Nájera ve a Karim López como el mejor mexicano de la historia?

Pese a señalar que el proceso de López podría ser más lento, Nájera se mostró optimista sobre su futuro y no dudó en destacar el potencial que tiene para marcar una época en el baloncesto nacional.

"Creo yo que va a ser un poquito más lento el proceso para Karim, pero eventualmente creo yo que sí va a ser el mejor jugador que México ha visto en la historia del básquetbol", sentenció.

Las palabras tienen un peso especial por la trayectoria de quien las pronunció. Eduardo Nájera, originario de Meoqui, Chihuahua, fue uno de los grandes referentes del baloncesto mexicano y en el año 2000 se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en el Draft de la NBA.

Disputó 12 temporadas en la liga estadounidense, donde defendió las camisetas de equipos como Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets y New Jersey Nets. Su experiencia en el máximo nivel le permite conocer las exigencias que representa abrirse camino en el baloncesto estadounidense.