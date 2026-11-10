Pese a la derrota de Indiana Pacers ante Denver Nuggets, los jugadores aprovecharon para tirar flores a nuestro país

El NBA Mexico City Game 2026 dejó una experiencia especial para los jugadores de Indiana Pacers. Pese a caer 114-102 frente a Denver Nuggets, las figuras del conjunto de Indianápolis quedaron sorprendidas por el ambiente que se vivió en la Arena Ciudad de México, donde miles de aficionados acompañaron a ambos equipos durante el encuentro disputado el pasado sábado 7 de noviembre.

Uno de los jugadores que más destacó el recibimiento del público mexicano fue Pascal Siakam, quien reconoció que el respaldo desde las tribunas ayudó a los Pacers a reaccionar durante la segunda mitad. Aunque Indiana llegó a estar 27 puntos abajo en el marcador, logró reducir la diferencia a siete unidades en el último cuarto, antes de que Denver asegurara la victoria.

"El apoyo fue fantástico, realmente sentimos toda esa energía. No tuvimos un buen arranque en la primera mitad, pero en el complemento la defensa respondió, encontramos un gran ambiente y la gente nos acogió con los brazos abiertos. Fue una experiencia maravillosa y disfrutamos muchísimo venir a México", expresó el camerunés después del encuentro.

Pascal Siakam, en el juego ante Denver Nuggets, en la Arena CDMX | AP

Pascal Siakam reconoce que la altura de la Ciudad de México complicó a Indiana Pacers

Además del ambiente en las tribunas, Siakam reconoció que la altitud de la Ciudad de México representó uno de los principales desafíos para Indiana. Los aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar complicaron el rendimiento físico del equipo, especialmente durante los primeros dos cuartos, cuando Denver consiguió establecer una ventaja considerable.

"Fue un entorno complicado para nosotros al no estar habituados a jugar en esta altura. El inicio nos costó bastante, pero luego generamos mejores tiros. La energía y la intensidad mejoraron de forma notable en la segunda parte, y gracias a eso logramos mantenernos en la pelea", explicó el ala-pívot, quien terminó como el máximo anotador de los Pacers con 23 puntos.

Indiana llegó al descanso con una desventaja de 64-41, pero encontró una mejor versión ofensiva durante el tercer periodo, en el que consiguió 37 puntos. Pese a la reacción encabezada por Siakam y el aporte de los jugadores de la segunda unidad, los Nuggets lograron contener el intento de remontada y se llevaron el triunfo en territorio mexicano.

Pascal Siakam, en el juego ante Denver Nuggets, en la Arena CDMX | AP

Larry Nance Jr. pide regresar a México tras el recibimiento de la afición

Otro de los jugadores que manifestó su entusiasmo por la experiencia fue Larry Nance Jr., quien terminó el compromiso con 15 puntos, dos rebotes y una asistencia, además de encestar cinco triples. El estadounidense destacó la entrega de los aficionados mexicanos y aseguró que le gustaría tener otra oportunidad de disputar un encuentro de temporada regular de la NBA en el país.

"Considero un auténtico privilegio jugar en México. Siempre que surge la duda sobre si nos gustaría volver, mi postura es un sí rotundo; me encanta este país y quiero regresar. Ha sido inolvidable ver cómo nos dieron la bienvenida; los aficionados son increíbles y ojalá estemos de vuelta pronto", aseguró Nance Jr., quien cerró su visita con un mensaje de agradecimiento hacia el público que asistió a la Arena CDMX.